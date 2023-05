Débora Falabella relembra afogamento em bastidores de filme gravado na Argentina: 'Frio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Débora Falabella ainda falou sobre desafios de gravar longa em espanhol

Prestes a voltar às novelas da Globo com Terra e Paixão, a atriz Débora Falabella (44) poderá ser vista nos cinemas como a protagonista do filme Bem-Vinda, Violeta! que estreia nesta quinta-feira, 4. Gravado em Ushuaia, na Patagônia argentina, o longa trouxe novos desafios para a artista, que fez seu primeiro projeto falado em espanhol.

"Como a personagem também era uma brasileira que falava espanhol, não precisava ter uma embocadura tão perfeita", conta ela, em entrevista à CARAS Brasil. "[Mas], é bem diferente. Acaba virando a chave e a gente não fica tão à vontade. Precisava ter esse caráter dessa residência com pessoas de vários países diferentes."

Na trama, Débora Falabella interpreta Ana, uma jovem escritora que se submete a um laboratório literário na Cordilheira dos Andes para conseguir superar um bloqueio criativo. Em uma espécie de retiro, ela se encontra com outros escritores de vários lugares do mundo e participa de um experimento, porém, a ficção acaba saindo do controle de todos ali.

As filmagens do projeto aconteceram em 2020, ainda na pandemia de Covid-19. O diretor, Fernando Fraiha, acrescenta ao longo da conversa que as gravações foram tão isoladas que nenhum membro da equipe contraiu o vírus, que na época ainda não tinha vacina. "Mesmo a gente filmando no verão era frio, a casa estava realmente caindo aos pedaços", completa Falabella.

Fraiha e Falabella ainda relembram que um acidente aconteceu nos bastidores de uma das cenas gravadas em um rio. "O assistente de direção ficou do lado da cena com uma toalha, e deu um passo em falso e ele começou a se afogar no meio da cena. Fomos lá tirar ele dali. Foi quase uma cena paralela", conta o diretor do longa.

Para os dois artistas, o filme ainda carrega uma mensagem por trás da experiência literária e descoberta da criatividade, que extrapola os limites da ficção. "O filme é regido pela relação entre o grupo que é manipulado por um líder. Estávamos em um ambiente artístico e literário, mas não é uma exclusividade", acrescenta Fraiha.

Inspirado no romance Cordilheira, de Daniel Galera, o longa ganhou o prêmio de Melhor Filme no Festival de Austin e o Troféu Redentor de Melhor Ator no Festival do Rio. No elenco ainda estão outros nomes como o ator argentino Darío Grandinetti, Germán De Silva, María Ucedo, Freddy Johnson, Jenny Moule, Pablo Sigal e Mariano Sayavedra.

CONFIRA O TEASER DE BEM-VINDA, VIOLETA! NOVO FILME DE DÉBORA FALABELLA: