Débora Falabella muda o visual para viver nova personagem

Débora Falabella aderiu ao cabelo longo para interpretar personagem em próxima novela da Globo

Discreta em sua vida pessoal, Débora Falabella (44) abriu uma exceção para compartilhar o seu novo visual em suas redes sociais. Depois de seis anos longe das telinhas da Globo, a atriz aderiu ao cabelo longo para interpretar uma personagem na próxima novela das nove da emissora, ‘Terra e Paixão’, que tem estreia prevista para maio.

A atriz abriu o álbum de fotos com o cabelão e surgiu sorridente sem maquiagem, exibindo a transformação em algumas selfies. Débora manteve o tom natural dos fios, mas o cumprimento contrasta bastante com o usual, já que até o ano passado, a intérprete da marcante ‘Nina’ na novela ‘Avenida Brasil’, mantinha o cabelo curtíssimo.

Na legenda, Débora foi breve sobre a mudança: “Cabelão da personagem”, legendou com um emoji feliz. Nos comentários da publicação, colegas de bastidores e fãs aprovaram a mudança: “Está muito diferente, nem reconheci”, disse um seguidor. “Show de bola, atriz perfeita”, exaltou uma admiradora. “Ficou ainda mais linda de cabelão”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Em outra publicação, a atriz abriu o coração e falou sobre seu retorno às novelas: "Eu tô sem fazer uma novela faz tempo e eu tava com saudade! Fazer uma novela é um desafio muito maravilhoso", Débora escreveu ao compartilhar algumas fotos de bastidores ao lado da equipe e entregou detalhes sobre sua preparação para mergulhar em um novo projeto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Marido de Débora Falabella se declara e mostra foto de quando se conheceram:

Débora Falabella tem motivos de sobra para comemorar! Além de estrear em uma nova novela, a atriz se casou no final do ano passado, e no final de fevereiro deste ano, ela ganhou uma declaração apaixonada do marido, Fernando Fraiha, em comemoração aos seus 44 anos. Com uma publicação nas redes sociais, ele se derreteu e revelou como conheceu a atriz.