De visual novo, Carolina Dieckmann surge de vestidinho branco na Bahia: ''Sempre bela''

Atriz Carolina Dieckmann mostra o novo visual e compartilha série de fotos ao chegar em Salvador, na Bahia, na companhia de amigos

A atriz Carolina Dieckmann (44) encantou os seguidores com série de fotos nas redes sociais ao chegar em Salvador, na Bahia, nesta sexta-feira, 07!

Em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu exibindo o novo visual para viver personagem na próxima novela das sete Vai na Fé. Usando look branco, já que pra quem é de axé a sexta-feira é sagrada por ser dia do Orixá Oxalá, a artista posou ao lado dos amigos Léo Fuchs, Feyjão e Marcella Muller.

Ruiva, a gata apostou em um vestido longo de lese com recortes na barriga, marcando a silhueta. Em uma das imagens, Carol apareceu sorridente e toda produzida, apenas de roupão.

"Salvador, chegamooooos!!!!!!", escreveu Carolina Dieckmann na legenda da postagem, que vai se apresentar na cidade baiana nos dias 7, 8 e 9 de outubro com seu projeto musical Karolkê.

"Aaaaaaaaaxeeeeeee!", disse Fuchs nos comentários. "Prontos pra pegar o Axé da Bahia", comentou Feyjão. "E sexta é dia de branco!!! Axééé", "Que lindosssssss", "Tá linda", "Sempre bela", "Eu ainda não acredito que tem 44 anos! Ainda não superei!", "Linda, maravilhosa, perfeita", disseram os fãs.

