Se preparando para personagem, Carolina Dieckmann exibe novo visual nas redes sociais

A atriz Carolina Dieckmann radicalizou no visual para nova personagem e resultado surpreendeu os seguidores

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 14h07

Carolina Dieckmann (44) surpreendeu os seguidores ao exibir um novo visual nas redes sociais. Confirmada na novela Vai na Fé, a atriz compartilhou o antes e depois e arrancou elogios.

Nas imagens, a artista apareceu com os cabelos loiros e com franjinha, em seguida, ela no salão e logo em seguida dando lugar aos fios ruivos.

"Aí como eu amo uma transformação!!!!!!! Blond laranjinha pra fazer uma leôa…", escreveu ela na legenda, dando um spoiler sobre a sua personagem na trama.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e se mostraram animados para a novela. "Ficou mais linda ainda", "Essa mulher pode estar até descabelada e consegue ser linda", "Boa sorte na nova novela", "SOCORRO que perfeição", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

CAROLINA DIECKMANN DE VOLTA AS NOVELAS

A atriz Carolina Dieckmann está confirmada no elenco de Vai na Fé, próxima novela das sete da TV Globo que estreia em 2023.

Após cinco anos fora das telinhas, ela viverá Lumiar, uma professora na faculdade de Direito, que se envolve em um triângulo amoroso com os personagens de Sheron Menezzes e Samuel de Assis.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!