De vestido micro de couro, Paula Fernandes ostenta curvas torneadas

Cantora Paula Fernandes impressionou ao exibir corpaço torneado em look curtinho sem alça

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 07h38

A cantora Paula Fernandes (37) deu um show de beleza em sua rede social nesta terça-feira, 23, ao compartilhar um clique fazendo poses. Usando um look curtinho, a famosa roubou a cena ao surgir plena.

De vestido de couro bem curtinho e sem alça, a artista sertaneja apareceu deslumbrante sentada em um braço de sofá. Com as pernas esticadas na mesa, Paula Fernandes ostentou suas curvas torneadas e iluminadas.

Cheia de estilo, a famosa combinou o vestidinho com botas pretas e arrasou no clique. "Quem quiser me amar precisa ter o dom. Bem mais que seduzir, navegar em mim…", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas encherem a cantora de elogios. "Rainha", admiraram os fãs. "Mais bela não existe", falaram outros.

No início do mês, Paula Fernandes esbanjou beleza e boa forma na rede social ao compartilhar fotos curtindo o verão de Ibiza, na Espanha. Ao lado de seu namorado, ela ostentou suas curvas saradas na praia.

Paula Fernandes curte Ibiza em grande estilo

Nas últimas semanas, a cantora Paula Fernandes chocou com sua boa forma ao fazer cliques deitada na beira da piscina de biquíni. Em Ibiza, a famosa ainda impressionou ao deixar sua barriga seca à mostra ao eleger um vestido todo recortado.

Dona de um estilo único, a artista sempre chama a atenção com suas roupas diferentes em fotos publicadas na rede social. Recentemente, ela deu o que falar ao colocar um body cavado com transparência, que deixou suas entradinhas da barriga à mostra.

