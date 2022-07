De biquíni fininho, Paula Fernandes ostenta corpaço na beira da piscina

Cantora Paula Fernanda esbanjou beleza em novos cliques de biquíni curtindo piscina de hotel em Ibiza

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 12h06

A cantora Paula Fernandes (38) surgiu deslumbrante em novas fotos compartilhadas em sua rede social nesta quinta-feira, 28. Em um hotel em Ibiza, na Espanha, a famosa surgiu plena curtindo uma piscina.

Usando um biquíni de lacinho de estampa animal print, a artista sertaneja esbanjou suas curvas perfeitas na beira da piscina de borda infinita. Deitada, Paula Fernandes protagonizou um dos registro e provou ser dona de um corpo escultural.

"Sol e calmaria pelos olhos dele", falou ela sobre ter sido fotografada pelo amado. Nos comentários, os fãs encheram a cantora de elogios. "Deusa", admiraram os seguidores. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Paula Fernandes arrancou mais elogios com outra série de tofos de biquíni na Espanha. Vestindo um modelo colorido, a celebridade surgiu plena no momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes causa com looks ousados

Dona de um estilo único, Paula Fernandes sempre chama a atenção com suas roupas diferentes na rede social. Recentemente, ela deu o que falar ao posar com um body cavado com transparência, que deixou suas entradinhas do abdômen à mostra.

Tempos atrás, na companhia de seu namorado, a artista sertaneja apareceu toda arrumada para um evento e impressionou ao escolher um vestido do tipo "bolo", com uma saia bem volumosa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!