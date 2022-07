Paula Fernandes elege vestido aberto na barriga e choca: ''Perfeita''

Em Ibiza, cantora Paula Fernandes deu show de beleza e estilo ao aparecer com look recortado

Redação Publicado em 29/07/2022, às 11h33

A cantora Paula Fernandes (38) está em Ibiza, na Espanha, e nesta sexta-feira, 29, compartilhou novas fotos deslumbrantes de sua passagem por um hotel local.

Usando um vestido nada discreto, longo, cheio de estampas e com recortes na região da barriga, a artista sertaneja surgiu deslumbrante exibindo uma silhueta impecável.

De óculos escuros e fazendo poses pelo lugar, Paula Fernandes chamou a atenção dos internautas com sua beleza. "Perfeita", admiraram. "Maravilhosa", exclamaram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Paula Fernandes roubou a cena em Ibiza ao surgir de biquíni. Na piscina de borda infinita, a famosa exibiu seu corpaço escultural ao aparecer vestindo um modelo de roupa de banho fininho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes causa com looks diferentes e ousados

Dona de um estilo único e autêntico, a cantora Paula Fernandes sempre chama a atenção com suas roupas diferentes em fotos postadas na rede social. Recentemente, ela deu o que falar ao eleger um body cavado com transparência, que deixou suas entradinhas do abdômen à mostra.

Tempos atrás, na companhia de seu amado, a artista sertaneja surgiu toda arrumada para um evento e impressionou ao escolher um vestido do tipo "bolo", com uma saia bem volumosa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!