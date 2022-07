De body transparente, Paula Fernandes deixa entradinha à mostra e surpreende

Cantora Paula Fernandes ousou no look e chamou muita atenção

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 09h53

A cantora Paula Fernandes (37) chamou a atenção em sua rede social ao aparecer com um look bem estiloso em novas fotos.

Nesta sexta-feira, 01, a famosa começou o dia e o mês de julho esbanjando beleza com muita classe ao posar com uma combinação preta cheia de elegância.

O toque de ousadia do look com saia longa ficou por conta do body transparente e cavado que deixou a entrada sarada da famosa à mostra.

Ao se exibir nos registros, a famosa logo arrancou elogios dos seguidores. "Tá lindona", admiraram. "Ela é maravilhosa, eu babo nesses looks", falou uma internauta.

Ainda recentemente, Paula Fernandes não passou despercebida ao aparecer usando um vestido de festa no estilo "bolo". Com o namorado, a cantora surgiu deslumbrante para um evento de gala.

Paula Fernandes arrasa no look e chama a atenção; veja: