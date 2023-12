De vestido micro brilhante, Graciele Lacerda arrebata com beleza

Em festa de 30 anos da CARAS, Graciele Lacerda arrebata com look poderoso; noiva de Zezé Di Camargo elegeu vestido curtinho e todo brilhante

A influenciadora Graciele Lacerda caprichou no look para marcar presença na festa de 30 anos da CARAS nesta segunda-feira, 04, em São Paulo. Para o evento memorável, a noiva de Zezé Di Camargo não economizou no brilho.

Para prestigiar a revista, a musa fitness apostou em um vestido de modelo curtinho, decotado e bem colado ao corpo. A peça, de cor prata, era toda repleta de brilhos e deixou em evidência as curvas torneadas da jornalista.

Graciele Lacerda deixou os cabelos lisos e soltos, já a maquiagem, ela apostou em uma bem marcada nos olhos. "Pronta para o aniversário de 30 anos da @carasbrasil", disse ela na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Lindíssima", aproveram. "Arrasou", admiraram.

Nos últimos dias, Graciele Lacerda encantou ao surgir com seu novo cachorro, Chiquinho, que foi arrematado em um leilão beneficente pelo valor de R$ 63 mil.

Leia também:CARAS celebra seus 30 anos em megafesta com grandes estrelas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda explica 'engano' ao comprar cachorro

A influenciadora Graciele Lacerda explicou como aconteceu a compra de seu mais novo cachorrinho Chiquinho. Nesta terça-feira, 28, após o leilão beneficente para o Hospital de Câncer Francisco Camargo, a noiva de Zezé Di Camargo contou como quase se enganou ao dar o lance para arrematar o pet.

A jornalista adquiriu o cão pelo valor de R$ 63 mil e comentou que quase deu um valor ainda maior pelo pet ao ficar confusa no evento. Isso porque, a famosa achava que os valores eram únicos e não várias parcelas.

"Tava tendo dos bois lá, 30 parcelas do lance, mil, dois mil, era isso mais 30 vezes, logo em seguida veio do cachorro e aí começou lá o lance e eu não vi, que tinha as parcela de 30 igual do boi, só que eu achei que não tinha as parcelas...", comentou como se enganou.

Achando bom o valor, Graciele então quase ofereceu 5 mil. "Aí falei nossa tá barato, além de querer arremtar o cachorro, queria ajudar o hospital... Ai eu empolgadíssima levantei a mão e disse: '5 mil'...", contou ela que por sorte o coordenador do leilão não havia entendido direito o valor e subiu apenas 100 reais na parcela que estava o cachorro.