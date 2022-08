De vestido justíssimo ao corpo, Flávia Alessandra exibe corpaço desenhado: ''Maravilhosa''

Atriz Flávia Alessandra fez fotos com look coladíssimo e chamou muita atenção ao deixar curvas evidentes

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 14h39

A atriz Flávia Alessandra (48) surgiu arrasadora em novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 30, a loira compartilhou cliques usando um look nada discreto e chamou a atenção ao fazer poses ousadas com a vestimenta em um canto de sua cobertura no Rio de Janeiro.

Toda produzida, a esposa de Otaviano Costa (49) fez carão para os registros e roubou a cena ao surgir com um vestido justíssimo ao corpo. A peça, de cor metalizada, deixou em evidência as curvas da famosa.

Cheia de estilo, Flávia Alessandra arrematou a combinação de matar com sapatos pretos nada básicos. "Por aqui segue assim, friozinho mas sem perder a pose", disse ela ao aparecer com as peças toda de grife.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza dela. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. Otaviano Costa não perdeu a oportunidade e brincou com os cliques da amada. "Qual nome você daria pra essa pose? Eu: esperando o almoço ficar pronto!", escreveu o apresentador.

Ainda nesta segunda-feira, 29, Flávia Alessandra deu um show de boa forma e deu o que falar na rede social ao compartilhar um vídeo treinando na academia. Mesmo no frio, a loira foi fazer musculação e deu o exemplo para os internautas.

Flávia Alessandra mostra mão de boba de Otaviano Costa em foto tirada na Grécia

Recentemente, Flávia Alessandra e Otaviano Costa fizeram uma viagem para a Europa, onde chegaram até fazer um cruzeiro. Por lá, a atriz fez vários cliques de biquíni e impressionou ao exibir suas curvas saradas em modelo pequenos no local paradisíaco.

Além disso, durante um passeio, o casal bem-humorado e muito apaixonado não escondeu a atração e acabou deixando uma mão boba escapar em uma foto. "Foi lindo como sempre. Até breve Grécia", escreveu Flávia Alessandra na legenda dos cliques que resumiram um pouco do que aproveitou com Otaviano Costa por lá.

