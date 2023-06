De vestido justinho, Lívian Aragão chama atenção ao dançar funk: “Musa”

Filha de Renato Aragão, Lívian Aragão arranca suspiros dos seguidores ao requebrar com look revelador

A atriz Lívian Aragão surgiu toda produzida em um novo vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram na última terça-feira, 06. Com um vestido ousado, a filha de Renato Aragão requebrou muito ao reproduzir uma coreografia de funk e chamou atenção dos seguidores, que deixaram uma chuva de elogios.

Com um batom vermelho poderoso e um vestido azul repleto de recortes estratégicos na região do abdômen, Lívian dançou muito: "Aprendi a coreografia dessa música que não sai da minha cabeça!”, a artista legendou a publicação em que aparece rebolando ao som de ‘Tá ok’, canção de Dennis DJ e MC Kevin O Chris.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)

Depois, Lívian compartilhou outro registro para mostrar melhor os detalhes do look eleito para participar do jantar do São João da Thay, festa organizada pela influenciadora Thaynara OG em São Luís. O evento tem como objetivo beneficiar a ONG Unicef Brasil. “Feliz demais em poder vir mais um ano para o Maranhão”, a atriz legendou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)

As duas publicações acumularam vários comentários positivos: “Ô mulher linda”, escreveu uma seguidora de Lívia. “Dança e encanta”, disparou outro. “Arrasa demais”, uma terceira elogiou. “Ela faz parecer que a dança é fácil”, uma seguidora pontuou. “Sempre linda, né?” e “Musa”, comentaram outros fãs.

Fruto do casamento entre o humorista Renato Aragão e a fotógrafa Lílian Taranto, Lívian atuou em diversos filmes do pai, ainda na infância. Em 2013, a artista estreou em sua primeira novela na Globo, ‘Flor do Caribe’, além de participar também de ‘Malhação’.

Lívian Aragão arrasa em look chiquérrimo durante viagem em Paris:

Essa não foi a primeira vez que Lívian Aragão chamou atenção em suas redes sociais! Recentemente, a atriz fez uma viagem super especial para Paris, na França. Durante um passeio, a morena surgiu chiquérrima e ganhou elogios ao apostar em um conjunto de alfaiataria composto por calça pantalona, blazer alongado e um suéter. Super estilosa!