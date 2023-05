Lívian Aragão arrasa em look chiquérrimo durante viagem em Paris e fãs aplaudem: "Tão elegante"

Filha de Renato Aragão, Lívian Aragão surge com modelito despojado em Paris e deixa fãs encantados

Sempre estilosa, a atriz Lívian Aragão (24) chamou atenção nas redes sociais na noite da última quarta-feira, 17. É que a filha do humorista, Renato Aragão (88), que está em viagem pela Europa, exibiu o look escolhido para o passeio do dia.

De férias em Paris, na Itália, a jovem surgiu deslumbrante na sequência de fotos publicadas em seu perfil no Instagram. Ela apostou em um conjunto de alfaiataria composto por calça pantalona, blazer alongado e um suéter em tom off white para combinar. Os registros foram feitos enquanto ela visitava o famoso museu Louvre.

Com os cabelos soltos, Lívian esbanjou charme nos cliques. "'Musée du Louvre, Paris 🇫🇷'", escreveu ela na legenda da publicação, se referindo ao ponto turístico.

Nos comentários, os fãs encheram a apresentadora de elogios. "Só fotona", "Que estilosaa", "O tanto que ela é linda", "Tão elegante em Paris !", "A menina mulher mais linda. Cheia de charme", disseram alguns.

Em entrevista à CARAS Brasil, Lívian refletiu sobre a imagem que as pessoas criaram sobre ela ao longo dos anos."Eu acho que eu nasci numa época em que as pessoas acreditavam que o artista ou a celebridade era intocável. Eu cresci nisso, só que eu também tive a internet. Então, a internet trouxe essa proximidade, coisas que você não imaginaria um artista fazendo e eu adoro isso", afirmou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LÍVIAN ARAGÃO:

Lívian Aragão mostra saga ao remover mais um siso: "Sem dignidade"

Para mostrar que é gente como a gente, Lívian Aragão compartilhou a saga ao retirar mais um dente do siso. Por vídeo, ela contou que teria de fazer a cirurgia mais uma vez: "Vem comigo arrancar mais um siso da minha boca, meu Deus do céu, por que eu invento de fazer isso? Olha aí meu rostinho antes todo desinchado", iníciou.

"A caminho do dentista eu comecei a refletir sobre todas as coisas que eu poderia ou não comer. Muito triste, mas enfim... Como ninguém merece sofrer sozinha, fui lá e trouxe minha mãe junto", contou. Por fim, ela realizou a cirurgia, colocou gelo no local e mostrou o "depois" do rosto, três dias depois do procedimento.