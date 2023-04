Lívian Aragão mostra saga ao remover mais um siso: "Sem dignidade"

Lívian Aragão sofreu ao ter de tirar siso e levou seguidores e a mãe para a difícil missão

Com bom humor e gente como a gente, Lívian Aragão mostrou a saga ao ter de tirar mais um dente do siso. Por vídeo, ela levou os seguidores para o desafio com ela.

Ela começou contando que teria de fazer a cirurgia mais uma vez: "Vem comigo arrancar mais um siso da minha boca, meu Deus do céu, por que eu invento de fazer isso? Olha aí meu rostinho antes todo desinchado".

Ela fez um lanche de pão com ovo para ter "sustância" antes de só poder comer alimentos mais molhinhos e foi de carro para o dentista. "A caminho do dentista eu comecei a refletir sobre todas as coisas que eu poderia ou não comer. Muito triste, mas enfim... Como ninguém merece sofrer sozinha, fui lá e trouxe minha mãe junto".

Por fim, ela realizou a cirurgia, colocou gelo no local e mostrou o "depois" do rosto, três dias depois do procedimento. Ela, felizmente, não ficou inchada.

Explicando o momento mais descontraído de sua vida, em entrevista à CARAS Brasil ela refletiu sobre a imagem que as pessoas criaram sobre ela ao longo dos anos e garantiu que está disposta a abrir sua intimidade como nunca antes.

"Eu acho que eu nasci numa época em que as pessoas acreditavam que o artista ou a celebridade era intocável. Eu cresci nisso, só que eu também tive a internet. Então, a internet trouxe essa proximidade, coisas que você não imaginaria um artista fazendo e eu adoro isso", afirmou.

Veja: