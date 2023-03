Lívian Aragão abandona lado reservado e anuncia novidade: "Artista é ser humano"

Em entrevista à CARAS, Lívian Aragão falou sobre a estreia de novo projeto e garantiu que deixará lado reservado de lado

A atriz Lívian Aragão (24) está dando um novo passo em sua carreira com a estreia como apresentadora no podcast Vibe Boa, no Youtube. O programa aparece como forma de mostrar ao mundo uma Lívian que poucas pessoas conhecem.

Em entrevista à CARAS Brasil, Lívian Aragão falou um pouco sobre a chegada do Vibe Boa, um projeto que ela já estava planejando há algum tempo. "Queria muito poder ter a chance de mostrar quem eu sou através de conversas que eu teria na minha vida" , iniciou a famosa.

Filha de Renato Aragão (88), um dos maiores comediantes do Brasil, a artista refletiu sobre a imagem que as pessoas criaram sobre ela ao longo dos anos e garantiu que está disposta a abrir sua intimidade como nunca antes.

"Eu acho que eu nasci numa época em que as pessoas acreditavam que o artista ou a celebridade era intocável. Eu cresci nisso, só que eu também tive a internet. Então, a internet trouxe essa proximidade, coisas que você não imaginaria um artista fazendo e eu adoro isso", disse ela, que surpreendeu na Farofa da Gkay.

" É isso que eu quero trazer, porque o artista é um ser humano. Ele faz sucesso, mas ele ainda é um ser humano . Então, talvez seja esse o lado que eu queria que as pessoas conhecessem meu e de qualquer outra pessoa que está conversando no Vibe Boa", completou.

ABORDAGEM POLÊMICA NO VIBE BOA

Ainda em processo de gravação de alguns episódios, Lívian já adiantou que, diferente de outros programas do gênero, seu podcast não tem pretensão de se aproveitar de polêmicas ou assuntos espinhosos da vida de seus convidados.

"Eu sei que tem muito podcast que é muito polêmico, que as pessoas pegam cortes, viralizam e eu entendo, porque pode ser uma estratégia das pessoas, mas a minha estratégia é deixar o convidado feliz", declarou.

Leia também:Lívian Aragão faz TBT com fotos de biquíni em resort e brinca: ‘Onde aperta para voltar?’

Ela reforçou que seu objetivo é deixar o convidado confortável a ponto de surgirem declarações inéditas. "Quando você está indo no lugar com coração aberto e a fim de falar coisas boas, eu acho muito difícil você começar a migrar para coisas ruins" , revelou a atriz.

"Eu tive convidados que foram e que a assessoria falou: ‘não fala disso’. Eu falei: ‘beleza, não vou falar’. Mas de repente essa pessoa começou a se abrir. Então, para mim, é um lado muito positivo saber que as pessoas estão se sentindo à vontade de poder conversar", disse.