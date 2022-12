Lívian Aragão faz TBT com fotos de biquíni em resort e brinca: ‘Onde aperta para voltar?’

Filha de Renato Aragão, Lívian esbanja beleza e deixa seguidores maravilhados

A atriz Lívian Aragão (23), filha do humorista Renato Aragão (87), decidiu enlouquecer seus seguidores! Nesta quinta-feira, 15, o famoso dia do #TBT, a modelo relembrou um momento de lazer que viveu em um resort.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma foto onde aparece com um sorrisão de orelha a orelha, à beira da piscina, com um biquíni de zebra e uma calça rosa, em um resort em Fortaleza, no Ceará.

“Saudadinha do meu lugar preferido! Onde aperta para voltar?”, escreveu a atriz na legenda da publicação. “Nossa, que biquíni mais lindo esse! Amei demais, quero um igual”, elogiou uma seguidora. “Está lindíssima”, exaltou outra. “Não dá nem tempo de piscar os olhos que do nada aparece uma mulher espetacular na minha frente”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação que Lívian Aragão relembrando momentos de diversão em resort em Fortaleza, no Ceará:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívian Aragão ♡ (@livianaragao)



Renato Aragão tranquiliza fãs após ser internado

Na última quarta-feira, 07, o humorista também utilizou o seu perfil no Instagram, para tranquilizar os fãs sobre sua internação repentina. "Não precisam se preocupar, estou bem", disse ele em vídeo publicado nos Stories.