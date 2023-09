De vestido exuberante, Maiara revela curva mais magra e choca com mudança: ''Cinturinha''

Cantora Maiara revela cinturinha em vestido nada discreto e chama a atenção com físico mais seco

A cantora Maiara chamou a atenção ao surgir com um look exuberante, exibindo uma silhueta escultural. Nesta terça-feira, 26, a famosa compartilhou os cliques toda produzida e impressionou ao deixar sua cintura bem marcada.

Usando um vestido preto e branco com estampa, de modelo com mangas bufantes e uma flor no pescoço, a irmã de Maraisa posou cheia de elegância e luxo. A combinação então destacou o corpaço da sertaneja, que logo recebeu vários elogios.

"Olhar para o céu, sorrir e agradecer. Por tudo, sempre!", disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs a encheram de elogios. "Magra", falaram sobre a mudança da famosa. "Cinturinha, hein?", notaram outros. "Perfeita", admiraram outros.

Ainda recentemente, Maiara se inspirou em Beyoncé e deu o que falar ao aparecer de barriga de fora com um look rosa-brilhante. Nos últimos dias, o novo namorado da cantora causou ao detonar o ex dela, o sertanejo Fernando Zor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Novo namorado de Maiara

Maiara e Matheus Gabriel assumiram o namoro em 19 de junho de 2023. Eles foram alvos de rumores de que estariam se conhecendo melhor há algumas semanas e até passaram o Dia dos Namorados juntos. Porém, eles se assumiram a relação publicamente durante um passeio de balão em Pirinópolis, quando foram vistos trocando beijos e carinhos.

Maiara fez uma live com os fãs durante o passeio e deu um beijo carinhoso no amado. Logo depois, uma foto dos dois trocando outro beijo no balão também viralizou na internet entre os fãs deles.

Nas redes sociais, os fãs torcem pelo novo casal. “Ah que fofos! Que o amor entre eles seja tão lindo quanto esse céu”, disse um fã. “Lindos. Merecem toda felicidade”, declarou outro. “Tão fofinhos”, escreveu mais um. “Perfeitos demais!”, afirmou outro.