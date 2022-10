De vestido coladíssimo, Graciele Lacerda escandaliza com corpaço turbinado: ''Maravilhosa''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao ostentar curvas torneadas em look micro justíssimo

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), arrasou com mais um look para acompanhar o amado em um show. Nesta sexta-feira, 07, a musa fitness caprichou na produção e impressionou ao surgir arrasadora para o momento.

Em sua rede social, a influenciadora publicou uma foto exibindo a maquiagem marcante para o evento e roubou a cena ao surgir com batom vermelho nos lábios. E ousadia não ficou apenas no visual, o look, um vestido colado, deixou a noiva do sertanejo deslumbrante.

No espelho do hall de seu triplex luxuoso, Graciele Lacerda fez pose e chamou a atenção ao surgir com a peça bem justa e curtinha. De sapato alto e bolsa vermelha, ela esbanjou estilo.

"Pronta para o show de hoje em Extrema-MG. Mostrei o passo a passo dessa make nos stories. Corre lá pra ver", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários do clique, a musa fitness recebeu uma chuva de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Linda", escreveram outros.

Ainda nesta sexta-feira, 07, Graciele Lacerda fez a temperatura subir ao mostrar sua marquinha de bronzeado ao tirar a roupa em seu banheiro luxuoso.

Veja o look de Graciele Lacerda:



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar do cantor. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

Nesta quinta-feira, 06, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seus stories no Instagram e recebeu várias mensagens falando sobre ela ter o sêmen do enteado doado para sua inseminação. Diante dos boatos, Graciele Lacerda decidiu esclarecer o processo que está fazendo para ter um bebê.

