De vestido branco transparente, Simaria ostenta pernão torneado e decote marcado

Cantora Simaria esbanjou corpaço escultural em look branco transparente com recortes e chamou a atenção

A cantora Simaria Mendes (40) arrasou com mais um de seus looks ousados. Nesta quinta-feira, 08, a famosa compartilhou fotos fazendo pose com a roupa cheia de atitude e chamou a atenção.

Nos registros publicados pela artista musical, ela apareceu ostentando seu corpaço escultural em uma espécie de vestido aberto durante um evento e impressionou com tanta beleza.

Usando a peça de cor branca e com transparência, a irmã de Simone Mendes (38) deixou à mostra suas curvas torneadas com atitude.

Com fenda até o limite e o decote aberto, Simaria exibiu seu corpaço turbinado na peça ousada com toque de elegância.

Ainda nos últimos dias, a famosa roubou a cena ao se gravar usando um macaquinho bem colado ao corpo. Sem maquiagem, ela deu um show de beleza natural e muita boa forma ao se exibir na roupa de ginástica curtinha.

Veja o look branco com transparência de Simaria:

Simaria se revolta com comentários sobre seus looks

Simaria decidiu expor alguns comentários negativos que recebe sempre que posta fotos de biquíni ou com looks mais justos e decotados.

Em seu perfil oficial no Twitter, a cantora desabafou sobre as críticas deixadas em suas fotos, e lamentou que a maioria das mensagens seja de mulheres. Ela ainda ressaltou que quando homens surgem sem camisa e de sunga eles são chamados de "gostosão", contudo, ela é considerada vulgar.

"As pessoas se incomodam o tempo todo porque posto minhas fotos… engraçado se um homem posta foto de sunga sem camisa ele é o GOSTOSÃO, mas se eu posto de biquíni sou p***, vulgar, quero me aparecer, estou doida", lamentou ela.

