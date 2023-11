De vestido aberto, Juliette exibe entradinha marcada e arrasa: 'Mulher linda'

Juliette exibe curvas desenhadas em vestido com recortes estratégicos e choca com beleza

A ex-BBB Juliette impressionou com o lookm escolhido para cantar ao lado de Xand Avião. Nesta quarta-feira, 22, a artista compartilhou fotos toda produzida para a apresentação e impactou com tanta beleza.

Para subir ao palco, a cantora apostou em um vestido azul nada discreto e chamou muita atenção ao deixar suas curvas à mostra. Usando a peça com recortes estratégicos, a famosa deixou sua barriga torneada em evidência e pernas também.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram Juliette de elogios e se mostraram chocados com a beleza dela. "Mulher linda", escreveram vários. "A mais linda do mundo", enalteceram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

Nos últimos dias, Juliette desabafou após a notícia de que Viih Tube teria a ultrapassado em seguidores na rede social: “Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né?Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais... lutando por seus propósitos”.

Juliette rompe com empresa de Anitta

A cantora Juliette Freire não faz mais parte da empresa Rodamoinho, que é a empresa da cantora Anitta. As duas firmaram a parceria após a morena vencer o BBB 21, da Globo, e ter lançado seu EP com músicas inéditas.

O rompimento foi anunciado na manhã de segunda-feira, 13, por meio de um comunicado compartilhado no Instagram.

“Informamos que após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette. Agradecemos à artista, sócios e equipe toda confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria. Equipe Rodamoinho”, escreveram.

Juliette e Anitta ficaram muito próximas após o Big Brother Brasil. A funkeira abrigou a ex-sister em sua mansão no Rio de Janeiro depois da vitória no reality show e a apoiou no início da vida de famosa. Inclusive, elas já curtiram férias juntas e mantém uma amizade duradoura.