Juliette publica desabafo após Viih Tube ultrapassar seu número de seguidores: “Nada novo”

A cantora e campeã do BBB 21, Juliette fez uma publicação onde comentava sobre o fato de Viih Tube ter ultrapassado seu número de seguidores

Nesta segunda-feira, 6, Juliette se manifestou após ver seu número de seguidores ultrapassado pela influenciadora Viih Tube. A cantora e campeã do BBB 21 possui 31 milhões de seguidores em seu Instagram. Viih passou este número e se tornou a segunda ex-BBB mais seguida.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Juliette revelou que a notícia foi repercutida de um modo que gerou uma rivalidade entre as duas participantes do BBB 21. “Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né?”, começou dizendo a dona do álbum “Ciclone”.

“Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais... lutando por seus propósitos”, finalizou Juliette que também rasgou elogios à Viih Tube, que recentemente se tornou mãe da pequena Lua.

Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né?! Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais… lutando por seus propósitos… isso importa ❤️ — Juliette (@juliette) November 6, 2023

O desabafo da famosa causou controvérsia nas redes sociais. Alguns seguidores concordaram com a publicação da campeã do BBB e a elogiaram pela atitude. “Nada de novo sob o sol. Rivalizar e rebaixar mulheres virou moda na atualidade”, opinou uma fã. Outra seguidora defendeu: “As pessoas tem que parar de comparar o incomparável. O conteúdo da Juliette é de uma mulher ‘solteira’ tentando uma carreira na música. A Viih é blogueira, mãe e esposa, que ganha engajamento com a vida pessoal. São públicos e histórias diferentes”.

Porém, houve aqueles que não concordaram com Juliette e discordaram do discurso sobre rivalidade entre mulheres. “Desculpa Ju, mas ficou parecendo que você ficou incomodada com a Viih Tube te passando. É normal esse tipo de notícia informando as ex-BBBs com maior número de seguidores. Parece que você não gostou porque feriu seu ego e vaidade”, comentou um seguidor. Um outro internauta foi mais direto: “Engraçado que quando você passou a Sabrina e a Grazi, você não veio falar nada sobre rivalidade feminina”. Uma seguidora também discordou: “Não é rivalidade. Você era a ex-BBB mais seguida, agora é a Viih. As páginas sempre vão compartilhar esse tipo de notícia”.

Nada de novo sobre o sol. Rivalizar e rebaixar mulheres virou moda na atualidade.. — Atena J1🌵 (@minervaromana) November 6, 2023

Desculpa Ju, mas ficou parecendo que vc ficou incomodada com a Viih Tube te passando. É normal esse tipo de notícia informando as ex-bbbs com maior número de seguidores. Parece que vc não gostou porque feriu seu ego e vaidade. — Papi (@xbzpapi) November 6, 2023

Vale lembrar que apesar de ter passado Juliette, Viih Tube ainda não é a ex-BBB mais seguida nas redes sociais. Sabrina Sato está na frente com cerca de 31,4 milhões de seguidores em seu Instagram. Atrás de Viih e Juliette está Grazi Massafera com 26 milhões de seguidores.

Fofura!

Viih Tube está atualmente em viagem aos Estados Unidos acompanhada do marido Eliezer e da filha Lua. Essa é a primeira viagem internacional da pequena, de apenas 5 meses. Em suas redes sociais, a influenciadora comentou sobre o comportamento da filha na viagem.

"Nunca vi uma bebê tão de boa com a vida, tão sorridente, feliz, 12h de voo, 8h de carro e ela de boa, sempre com o sorriso no rosto!", disse ela na legenda de uma publicação com fotos da viagem.