Viih Tube fala sobre o comportamento da filha em sua primeira viagem internacional

Em Los Angeles com a família, Viih Tube fala sobre o comportamento de sua filha, Lua, em sua primeira viagem internacional

A influenciadora digital Viih Tube está curtindo demais a sua viagem para Los Angeles, nos Estados Unidos, com a sua família. Na companhia de seu marido, o ex-BBB Eliezer, e sua mãe, Viviane Di Felice, a famosa está levando sua bebê, Lua Di Felice, de 6 meses, para sua primeira viagem internacional.

E nesta sexta-feira, 3, a ex-BBB 21 contou como está sendo essa experiência para sua pequena. Em vídeo publicado no seu perfil oficial do Instagram, a mãezona falou sobre o comportamento da primogênita e lhe rasgou elogios. "Nunca vi uma bebê tão de boa com a vida, tão sorridente, feliz, 12h de voo, 8h de carro e ela de boa, sempre com o sorriso no rosto!", disse ela na legenda da publicação.

Em seguida, ela falou como está sendo essa experiência para a família e relatou alguns momentos fofos de Lua na Califórnia. "Eu aprendo muito com você filha! Essa viagem está sendo muito construtiva pra nós! Ver você conhecendo a natureza, vendo pessoas, rindo pra cada um que para pra falar que você é “cute”, isso enche meu coração", finalizou.

No vídeo, a herdeira de Viih Tube apareceu em diversos momentos incríveis com sua mamãe. Toda sorridente, a bebê surgiu diversas vezes com roupinhas super estilosas e se divertindo muito em passeio com seus pais.

Os seguidores da influencer não deixaram de demonstrar sua alegria com os registros. "Afff! Ouso dizer que vocês são uma das famílias mais lindas da atualidade", disse um. "Quanta fofura em um vídeo só", disparou outro. "Ela tá muito gostosa, meu Deus", escreveu a ex-BBB Gabi Martins. "VONTADE DE APERTARRRRRR", disse a influenciadora Gkay.

Confira as publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer encanta ao mostrar novas fotos da viagem em família

Na última quinta-feira, 2, o ex-BBB Eliezerestourou o fofurômetro ao abrir o álbum de fotos de sua viagem a Yosemite Valley, na Califórnia, Estados Unidos. Ao lado de sua esposa, Viih Tube, os dois curtiram o passeio com Lua Di Felice, filha do casal, de seis meses.

Ao publicar no feed do Instagram os cliques que aparece ao lado da família em meio as lindas paisagens, ele revelou que é a segunda vez que visita o local. "Parece uma pintura meu? Mas não é não!!! Começamos a segunda parte da viagem. Viemos para as montanhas", contou.

"É a minha segunda vez nesse lugar, quando eu vim na primeira prometi voltar com "alguém que eu gostasse muito" e olha a gente aqui. Deus é maravilhoso", celebrou ele, que ainda contou uma curiosidade.

"Pra quem achou o lugar familiar, é porque ele é plano de fundo (tela) do Windows 98/200/XP. Então você deve ter a minha idade mais ou menos e acabou lembrando kkkkkkk. Essa lugar da foto é "famoso" no por-do-sol porque a pedra muda de cor e é lindo demais. Perceberam a cachoeira lá atrás?", finalizou.