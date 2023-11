Eliezer encanta ao mostrar novas fotos da viagem em família

O ex-BBB Eliezer abriu o álbum de fotos de sua viagem ao lado de Viih Tube e da filha do casal, Lua

O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para abrir o álbum de fotos de sua viagem a Yosemite Valley, na Califórnia, Estados Unidos, ao lado de Viih Tube e da filha do casal, Lua Di Felice, de seis meses.

Ao publicar no feed do Instagram os cliques que aparece ao lado da família em meio as lindas paisagens, ele revelou que é a segunda vez que visita o local. "Parece uma pintura meu? Mas não é não!!! Começamos a segunda parte da viagem. Viemos para as montanhas", contou.

"É a minha segunda vez nesse lugar, quando eu vim na primeira prometi voltar com "alguém que eu gostasse muito" e olha a gente aqui. Deus é maravilhoso", celebrou ele, que ainda contou uma curiosidade.

"Pra quem achou o lugar familiar, é porque ele é plano de fundo (tela) do Windows 98/200/XP. Então você deve ter a minha idade mais ou menos e acabou lembrando kkkkkkk. Essa lugar da foto é "famoso" no por-do-sol porque a pedra muda de cor e é lindo demais. Perceberam a cachoeira lá atrás?", finalizou ele, que também está acompanhado da sogra, Viviane Di Felice, e do marido dela, Enrico Degan.

Confira as fotos:

