Volta por cima! Viih Tube se torna segunda ex-BBB mais seguida no Instagram

Viih Tube supera rejeição histórica e se torna uma das ex-BBBs mais famosas; veja o ranking dos brothers queridinhos do público

Após ser eliminada com a terceira maior rejeição da história do Big Brother Brasil, Viih Tube conquistou uma posição de destaque ao se tornar a segunda ex-participante mais seguida no Instagram nesta segunda-feira, 06. A influenciadora digital entrou para a seleta lista de ex-sisters queridinhas do público do reality show da Globo.

Apesar de não ter saído vencedora do programa, Viih Tube mostrou que deu a volta por cima e superou os 96,69% dos votos que marcaram sua eliminação. A famosa, inclusive, ultrapassou o número de seguidores da campeã de sua edição, a advogada e cantora Juliette, que conquistou sua fama dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Viih Tube supera rejeição histórica e se torna uma das ex-BBBs mais seguidas - Reprodução/Instagram

O ranking atualizado dos ex-BBBs mais seguidos atualmente é liderado pela apresentadora Sabrina Sato, que conta com impressionantes 31,4 milhões de seguidores. Viih Tube ocupa a segunda posição, com 31 milhões, superando Juliette por alguns milhares de seguidores, já que a cantora também soma 31 milhões de admiradores em sua conta oficial no Instagram

Na sequência, Grazi Massafera, que teve uma trajetória marcante no reality show e consolidou sua carreira de atriz, possui 26 milhões de seguidores em seu perfil. Jade Picon, influenciadora, atriz e ex-participante do programa, brilha com seus 22 milhões de seguidores, semelhante à de Rafa Kalimann, que conta com 21 milhões em sua conta.

Para finalizar a lista, a empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, tem 19 milhões de seguidores, seguida pela cantora Manu Gavassi, que conta com 15 milhões. A funkeira Pocah possui 14 milhões de seguidores e, por fim, o primeiro homem a aparecer na lista é Gil do Vigor, que tem uma base de fãs de 13 milhões.

Filha de Viih Tube já é milionária:

Vale lembrar que, embora Viih Tube não tenha conquistado seu milhão no programa, sua filha, Lua di Felice, atingiu essa marca em poucos meses de vida. A pequena, fruto do relacionamento com o também ex-participante do reality show Eliezer, acumulou um valor exorbitante em sua conta graças ao trabalho em publicidades junto aos pais.

A revelação aconteceu no podcast PodPah, no qual Viih contou que guarda o dinheiro para a filha usar futuramente. “Já estou guardando todo o dinheiro dela, de tudo o que ela faz. Ela tem uma conta. É poupança ainda, porque ela não pode abrir sozinha. Quando ela tiver discernimento, vai saber que existe aquele dinheiro ali”, disse.

Logo depois, Viih Tudo apareceu nos stories do Instagram para justificar sua decisão sobre as finanças da filha: “Muita gente ficou: ‘Nossa, sério?’. Eu sei que não é todo pai que faz isso, mas é o correto. Até pela lei, na justiça”, explicou a vida financeira da pequena. Assim como Lua, veja outros bebês que não vão precisar se preocupar com dinheiro.