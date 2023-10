Além da filha de Viih Tube, veja outros bebês que não vão precisar se preocupar com dinheiro

Viih Tube revelou nesta terça-feira, 17, que sua filha já conquistou o primeiro milhão aos seis meses

Viih Tube se tornou assunto na manhã desta terça-feira, 17, ao revelar que Lua, sua filha de seis meses com Eliezer, já acumula R$ 1 milhão na conta bancária. Apesar do anúncio ter surpreendido fãs e internautas, outros bebês também não vão precisar se preocupar com dinheiro.

Assim como Viih Tube , a cantora Rihanna também se tornou mãe recentemente. Seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, RZA Athelston Mayers, entrou para a lista dos bebês milionários pouco tempo após nascer. De acordo com o site Daily Mail, o bebê já tem um "patrimônio líquido" dede US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,3 bilhões.

O filho dos artistas entrou na lista e desbancou Aire, filho de Kylie Jenner e Travis Scott. O pequeno, que nasceu em janeiro de 2022, acumulava uma fortuna de US$ 935 milhões, o que equivale a cerca de R$ 4 bilhões na cotação atual.

No Brasil, a filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, a pequena Mavie nasceu na última semana, em São Paulo, e sua conta bancária já se tornou alvo de comentários. Além do alto número de seguidores que Biancardi tem no Instagram, o jogador de futebol ganha mais de R$ 1.000 por minuto. Assim como para a filha de Viih Tube, dinheiro não será um problema para a recém-nascida.

Caio, filho de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo também integra a lista. De acordo com a Forbes, a influenciadora e apresentadora do PodDelas faturou R$ 9,5 milhões em 2022. Já o youtuber tem o patrimônio avaliado entre R$ 20 a R$ 30 milhões, ganhando cerca de R$ 2 milhões mensalmente, de acordo com o Jornal do Bolsão.

Nascido em fevereiro, Luca também não fica para trás. Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, o bebê provavelmente não terá preocupações financeiras futuramente. Segundo o portal Super Fantástico, a atriz acumula um patrimônio de aproximadamente R$ 50 milhões.