Aos 6 meses de vida, filha de Viih Tube e Eliezer já é milionária

Viih Tube choca ao revelar quantia impressionante que a filha, Lua, já tem em sua conta bancária por causa de trabalhos com publicidade

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu ao contar que sua filha, Lua, de apenas 6 meses de vida, já é milionária! Ela contou que a bebê já fez alguns trabalhos publicitários e conquistou um bom dinheiro, que está guardado para o futuro da menina. Em suas redes sociais, a estrela revelou que a filha já tem mais de um milhão de reais.

O assunto surgiu durante a participação de Viih no podcast PodPah, no qual ela contou que a filha tem uma conta bancária para guardar o dinheiro que já está ganhando com publicidade na internet. “Já estou guardando todo o dinheiro dela, de tudo o que ela faz. Ela tem uma conta. É poupança ainda, porque ela não pode abrir sozinha. Quando ela tiver discernimento, vai saber que existe aquele dinheiro ali”, disse ela.

Logo depois, Viih Tudo apareceu nos stories do Instagram para justificar sua decisão de guardar todo o dinheiro da filha para o futuro da menina e revelou que ela já tem R$ 1 milhão. “Ontem eu contei no Podpah que todo o dinheirinho que a Lua participa de publicidades comigo vai para uma continha dela. Muita gente ficou: ‘Nossa, sério?’. Eu sei que não é todo pai que faz isso, mas é o correto. Até pela lei, na justiça, para um bebê participar de uma publicidade, tem que tirar um alvará, todo um processo, e dentro desse processo tem que colocar em uma conta da criança, é o correto. Uma coisa que eu não contei no PodPah, que é uma curiosidade: a Lua já tem um milhão. Juro por Deus”, afirmou ela.

E completou: "A parte dela na publicidade que ela gravou, ela já tem um milhão. Como eu vou explicar isso para a minha filha quando ela tiver discernimento? De onde veio esse dinheiro? Eu vou mostrar o trabalho e vou ter que ter uma educação financeira para a minha filha, porque ela já vai crescer com muitos privilégios. Isso me preocupa, mas me conforta também”.

A festa de seis meses de vida de Lua

Viih Tube e Eliezer abriram o álbum de fotos do sexto mesversário da Lua Di Felice, a única filha do casal, que ganhou uma festinha com toda a decoração e os looks inspirados na Família Dinossauro; o evento aconteceu no dia 9 de outubro.

Nos cliques podemos ver que o ex-BBB se fantasiou de Dino da Silva Sauro, Viih Tube de Charlene da Silva Sauro e Lua de Baby Sinclair. "Família Dinossauro. O baby chegou pra comemorar 6 meses! Fazemos tudo por você nossa princesa, é uma delícia te ver dar risada das nossas fantasias e comemorar mais um mês de vida!", escreveram os influenciadores na publicação em conjunto.

A criatividade do casal mais uma vez gerou uma chuva de elogios de seus seguidores na publicação: “Vocês se superam a cada tema, esse mês foi demais”, elogiou, “Mano isso foi a minha infância socorro a lua tá muito fofa não dá”, comentou outra, “A Lua fica linda de todo jeito e personagem, essa família arrasa”, declarou um terceiro seguidor.