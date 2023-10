De vestido aberto, Juliana Paes revela costas saradas: ''Belíssima''

Vestindo look com decote, Juliana Paes revela costas e curvas musculosas

A atriz Juliana Paes impressionou com novas fotos tiradas na Itália. Nesta quinta-feira, 26, a famosa postou os cliques feitos na paisagem deslumbrante do local e roubou a cena ao aparecer com um look branco cheio de atitude.

Usando o vestido, de modelo colado e com decote frente e verso, a musa ostentou suas curvas saradas e chocou com seus músculos desenhados. Dona de um corpo torneado, Juliana Paes deu um show de beleza natural com seu corpaço escultural.

Nos comentários dos registros impactantes, os internautas encheram a ex-global fixa de elogios. "Belíssima", escreveram os fãs e até a esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita. "Que deusa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, a famosa mudou o visual e impactou ao exibir o resultado. Discreta, ela continuou com os fios morenos, mas com um toque iluminado ao fazer mechas mais claras.

Recentemente, em um sítio, a musa renovou os votos com o esposo, com quem já está casada há 15 anos. Após compartilhar o vídeo do momento, a ex-global recebeu críticas por conta do figurino transparente que entrou na capela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes se pronuncia após ser vítima de fake news

Juliana Paes veio a público desmentir uma notícia falsa envolvendo seu nome. Além de desmentir um rumor de que ela estaria em uma situação de saúde complicada, a atriz se abriu e comentou um pouco sobre sua vida pessoal.

“Hoje eu acordei bombardeada de mensagens de amigos e família, todo mundo preocupado comigo. Parece que em uma rede social inventaram que eu não estaria bem, que eu estaria internada, entubada. Então, vim aqui só para dizer que isso não é verdade. Isso é mentira, eu estou bem” começou dizendo a artista.

Abalada, a estrela abriu um pouco de sua vida pessoal e revelou que quem não está bem de saúde é o seu pai. “Eu ando sim frequentando bastante o hospital. Porque quem está internado e foi sim entubado, é o meu pai. Está em uma situação muito delicada. Ele teve uma pneumonia sepse, e já tem algumas comorbidades, além de um Alzheimer recente, que só complica o quadro dele. Então, sim, eu adiantei a volta da minha viagem, para ficar mais próximo, para estar com a minha família, para dar uma assistência, para estar lá com ele”.