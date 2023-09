Juliana Paes se pronuncia após look polêmico em cerimônia na igreja: "Foi por isso"

Juliana Paes se pronuncia após look usado para renovar votos em capela; atriz disse que tudo foi "improvisado"

A atriz Juliana Paes resolveu se pronunciar e encerrar uma polêmica que foi criada no último final de semana de forma inesperada. É que a artista renovou os votos ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista, e acabou criticada.

Isso porque ela entrou na capela onde foi realizara a cerimônia usando um look transparente, algo que foi considerado inadequado pelos seguidores. Agora, ela explicou que tudo aconteceu de forma improvisada.

"Eu e meus amigos alugamos um sítio para passar o feriado de 7 de setembro, que coincidentemente é uma data comemorativa do meu casamento. Tinha uma capela dentro do sítio e fizeram tudo de surpresa", contou ela em texto enviado ao Fofocalizando nesta quinta-feira (14).

A artista disse que foi um momento de felicidade. "Eu estava na piscina quando fui convidada, coloquei as flores de plástico da cozinha na cabeça e, por sorte, eu tinha um vestido branco na mala. Fizemos um improviso e por isso estou com uma roupa informal. Teve tanto amor e emoção, achei legal e quis compartilhar um momento feliz, nada além disso", esclareceu.

Juliana Paes renovou os votos com o marido em uma cerimônia realizada nesta final de semana. Ela está casada com o empresário desde 2008, quando subiu ao altar em uma cerimônia marcante.

RELEMBRE AS CRÍTICAS

Assim que publicou as fotos, um detalhe acabou chamando a atenção: é que a atriz acabou subindo ao altar com um look transparente que deixou o biquíni que ela usava à mostra. A artista então foi criticada pelo look escolhido para entrar na capela.

"Naturalizam tanto essas atividades... Pra mim triste. Entrar na casa de Deus com uma vestimenta dessas. A união, o casamento, o amor, tudo é lindo, simples, porém o principal, não está sendo levado a sério. Triste!", disse um. E as críticas não pararam por aí. "Celebrar a vida matrimonial é muito bom e louvável, mas dentro de uma religião existem normas a serem respeitadas. Quer viver do seu jeito ok, viva. Mas, tem que respeitar sim. Se fosse na religião mulçumana, acredito eu que isso não iria acontecer. Respeitar a religião não é falta de amor, você pode amar o outro da sua forma, mas tem que ter respeito quando se trata de religião. Cada um vai responder por seus atos no momento certo", disparou outro."É sério que ela entrou na capela vestida assim!? Sério, é o fim dos tempos mesmo! As pessoas estão muito sem noção", completou um terceiro.