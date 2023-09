Juliana Paes sofre críticas ao entrar na igreja com look polêmico: "Sem noção"

Juliana Paes sofre críticas ao entrar na igreja para renovar votos com look transparente; veja

A atriz Juliana Paes foi duramente críticas nas redes sociais ao compartilhar com os fãs um momento especial de sua vida íntima. É que ela "renovou os votos" com o empresário Carlos Eduardo Baptista.

Emocionada, ela publicou um longo texto no qual disse que a cerimônia não foi planejada e aconteceu de forma surpresa ao ser preparada pelos amigos. "E não é que nossos amigos inventaram uma renovação de votos pra nós? E as crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker... E meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa, e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro...", contou ela em um relato comovente.

Focando na emoção, ela disse que até a decoração foi improvisada. "As flores de plástico da mesa viraram buquês e grinalda e meu coração virou uma pulsão de gratidão e alegria tão genuínas. Às vezes o Espírito Santo nos toca assim, de surpresa! Dudu Baptista, que venham mais aniversários e surpresas e amor pra nós, sempre!", concluiu.

Só que um detalhe acabou chamando a atenção: é que a atriz acabou subindo ao altar com um look transparente que deixou o biquíni que ela usava à mostra. A artista então foi criticada pelo look escolhido para entrar na capela.

"Naturalizam tanto essas atividades... Pra mim triste. Entrar na casa de Deus com uma vestimenta dessas. A união, o casamento, o amor, tudo é lindo, simples, porém o principal, não está sendo levado a sério. Triste!", disse um. E as críticas não pararam por aí. "Celebrar a vida matrimonial é muito bom e louvável, mas dentro de uma religião existem normas a serem respeitadas. Quer viver do seu jeito ok, viva. Mas, tem que respeitar sim. Se fosse na religião mulçumana, acredito eu que isso não iria acontecer. Respeitar a religião não é falta de amor, você pode amar o outro da sua forma, mas tem que ter respeito quando se trata de religião. Cada um vai responder por seus atos no momento certo", disparou outro."É sério que ela entrou na capela vestida assim!? Sério, é o fim dos tempos mesmo! As pessoas estão muito sem noção", completou um terceiro.

Veja abaixo o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes deixa o programa Caldeirão com Mion

A atriz Juliana Paes não vai participar das gravações da próxima temporada do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, na Globo. A atração era o último vínculo dela com a emissora desde que encerrou o contrato fixo em 2022. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela deixa o elenco da atração para seguir em um novo projeto na carreira.