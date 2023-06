Juliana Paes deixa o elenco do Caldeirão com Mion. Saiba o motivo!

Juliana Paes rompe seu último laço com a Globo após ter seu contrato fixo encerrado em 2022 ao se despedir de quadro no Caldeirão com Mion

A atriz Juliana Paes não vai participar das gravações da próxima temporada do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, na Globo. A atração era o último vínculo dela com a emissora desde que encerrou o contrato fixo em 2022. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela deixa o elenco da atração para seguir em um novo projeto na carreira.

Na publicação, a colunista contou que a atriz está no elenco de Pedaço de Mim, da Netflix, e não conseguirá participar das gravações do Caldeirão. O lugar dela será ocupado por convidados especiais, como Lilia Cabral, Tiago Iorc e Lexa, que vão se revezar em cada final de semana.

No projeto da Netflix, Juliana Paes interpreta uma mulher que passa por acontecimentos trágicos em sua vida. As gravações acontecem no Rio de Janeiro e devem durar até julho. A produção é definida como melodrama e terá vários capítulos.

Juliana Paes abre álbum das férias em família

Há pouco tempo, Juliana Paes (43) foi curtir a região de Orlando, nos Estados Unidos, com os filhos,Pedro (12) e Antônio (09), e do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista (45). Ela abriu o álbum da viagem e compartilhou vários registros fofos se divertindo nos parques da Disney e encantou seus seguidores.

Além de posar abraçadinha com os pequenos, Juliana também mostrou o look eleito para curtir o dia de diversão: calça leggin preta com detalhes brancos, casaco cinza, tênis preto e óculos escuros, assim com os outros membros da família, que vestiam cores neutras e mantiveram a discrição durante o passeio, resplandecendo felicidade nos cliques.

“Hoje foi dia de Epcot!!! Um dos meus parques favoritos!!!”, escreveu a atriz na legenda, marcando as empresas que ajudaram a estrela a organizar a viagem, além do fotógrafo responsável por clicar a família nos momentos de descontração.