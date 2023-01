Juliana Paes abre álbum de férias em Orlando ao lado do marido e dos filhos

Juliana Paes encantou os fãs com registros das férias em família em Orlando

Juliana Paes (43) está curtindo suas férias em família em Orlando! Ao lado dos dois filhos, Pedro (12) e Antônio (09), e do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista (45), a atriz abriu o álbum da viagem nesta quinta-feira, 26, e usou as redes sociais para compartilhar vários registros fofos se divertindo nos parques da Disney e encantou seus seguidores.

Além de posar abraçadinha com os pequenos, Juliana também mostrou o look eleito para curtir o dia de diversão: calça leggin preta com detalhes brancos, casaco cinza, tênis preto e óculos escuros, assim com os outros membros da família, que vestiam cores neutras e mantiveram a discrição durante o passeio, resplandecendo felicidade nos cliques.

“Hoje foi dia de Epcot!!! Um dos meus parques favoritos!!!”, escreveu a atriz na legenda, marcando as empresas que ajudaram a estrela a organizar a viagem, além do fotógrafo responsável por clicar a família nos momentos de descontração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Na quarta-feira, 25, Juliana também compartilhou cliques do passeio em outro parque, o Universal agarradinha com a família: “É só alegria quando a gente tá por aqui!!!”, se derreteu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Nos comentários das publicações, os fãs fizeram questão de elogiar a família Paes: “Lá vem o sorriso que salva nosso dia”, disse uma seguidora. “Família lindíssimaaaaa, aproveita a viagem”, desejou outra. “Como é ter a família mais risonha do mundo?”, elogiou uma admiradora. “Quanta foto linda. Essa família é maravilhosa demais. Aproveitem muito!”, acrescentou outra fã.

Juliana Paes surge agarradinha com os herdeiros:

Aparentemente, Orlando foi a segunda parada das férias da família Paes. No começo do ano, Juliana compartilhou um clique agarradinha com os pequenos em uma viagem para o Colorado, nos Estados Unidos. Em meio a neve, ela se derreteu por Pedro e Antônio: "Tá frio por aí?? Pela quantidade de casacos vocês já viram que aqui tá muitooo!!!", legendou o clique, brincando com os seguidores.