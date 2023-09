Juliana Paes renova os votos de casamento em cerimônia improvisada no feriadão

Juliana Paes e o marido, Carlos Eduardo Baptista, renovam os votos de 15 anos de casamento ao lado dos amigos e da família

A atriz Juliana Paes surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao contar que renovou os votos de casamento com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista. Os dois estão casados há 15 anos e são pais de dois meninos, Pedro e Antônio. Durante o feriadão, eles improvisaram uma cerimônia para renovar as juras de amor na frente dos amigos e familiares.

Nas redes sociais, ela contou que eles foram passar os dias de descanso em um sítio e decidiram usar a capela do local para fazer a renovação dos votos. Para o evento especial, ela apareceu com um vestido branco transparente e com biquíni branco por baixo.

Na legenda do post, ela contou sobre a emoção do momento. "Era só mais um feriado entre amigos e família… mas no meio tinha tbm um aniversário: 15 anos de casamento que eu e Dudu já tínhamos combinado de celebrar depois de tudo. E não é que no sítio que alugamos tinha uma igrejinha? E não é que nossos amigos inventaram uma renovação de votos pra nós? E as crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker… e meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro…", disse ela.

E completou: "As flores de plástico da mesa viraram buquês e grinalda e meu coração virou uma pulsão de gratidão e alegria tão genuínas.. às vezes o Espírito Santo nos toca assim, de surpresa! @dudu.baptista … que venham mais aniversários e surpresas e amor pra nós, sempre!".

Juliana Paes deixa o programa Caldeirão com Mion

A atriz Juliana Paes não vai participar das gravações da próxima temporada do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, na Globo. A atração era o último vínculo dela com a emissora desde que encerrou o contrato fixo em 2022. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela deixa o elenco da atração para seguir em um novo projeto na carreira.

Na publicação, a colunista contou que a atriz está no elenco de Pedaço de Mim, da Netflix, e não conseguirá participar das gravações do Caldeirão. O lugar dela será ocupado por convidados especiais, como Lilia Cabral, Tiago Iorc e Lexa, que vão se revezar em cada final de semana.

No projeto da Netflix, Juliana Paes interpreta uma mulher que passa por acontecimentos trágicos em sua vida. As gravações acontecem no Rio de Janeiro e devem durar até julho. A produção é definida como melodrama e terá vários capítulos.