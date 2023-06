De topless, Luisa Sonza sensualiza na piscina durante gravação

Luisa Sonza tira a parte de cima do biquíni para gravação ao ar livre e ostenta suas curvas em novas fotos

A cantora Luisa Sonza agitou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 30, ao compartilhar novas fotos de topless. Desta vez, a musa dispensou a parte de cima do biquíni e surgiu só com a calcinha fio-dental ao posar na beira de uma piscina.

Nas imagens, ela apareceu quase sem roupa durante uma gravação em uma mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nas fotos, ela deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga sarada ao posar ao ar livre e na frente de uma equipe de filmagem. “Em breve na Netflix”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Perfeita”, comentou um seguidor. “Mulherão!”, afirmou outro. “Gata demais”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Luisa Sonza está gravando um documentário para a Netflix. O projeto vai contar a história de vida dela, incluindo os aprendizados e conflitos ao longo de sua trajetória. “O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e profissional se misturam e eu acho que é isso que as pessoas vão ver. Eu gosto de viver e contar as minhas experiências pessoais nas músicas”, disse ela recentemente.

Luisa Sonza rebate crítica para a sua aparência

Recentemente, a cantora Luisa Sonza não ficou quieta ao ler uma crítica para a sua aparência. Ela fez questão de rebater um internauta que falou de sua imagem em uma montagem de fotos.

No Twitter, uma seguidora mostrou fotos da cantora e disse: “Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem”. Então, Sonza respondeu para ela e ainda fez a sua própria montagem de fotos para comparação.

“Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo”, escreveu.