De top e shorts, Natália Deodato esbanja corpão ao surgir dançando: "Perfeita"

A ex-BBB Natália Deodato arrancou elogios dos fãs ao exibir seu corpaço enquanto rebolava em vídeo

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 20h40

Natália Deodato (22) deixou os fãs das redes sociais babando nesta quinta-feira, 17, ao compartilhar um vídeo em que aparece dançando.

A ex-participante do Big Brother Brasil 22 publicou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece fazendo a coreografia do funk Cara de tralha, de Dj Vitor Lima, em pareceria com Na tralhinha e MC PR, e deixou os fãs impressionados com seu corpão impecável.

"Cara de tralhaaaaa. Pós-treino a gente mete dança!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

A performance e a beleza de Natália chamou a atenção dos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que perfeita", escreveu outra. "Que mulher maravilhosa", falou uma fã.

Confira o vídeo de Natália Deodato dançando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)

Novo namorado

A ex-BBB Natália Deodato deixou o time das solteiras recentemente, e ela deu detalhes de como conheceu o atual namorado, o ex-jogador de futebol Breno Tótoli. "Eu conheci ele tem muito tempo. Conheci ele pelo Instagram, desde 2020 a gente conversava. Ele ficava me mandando mensagem, mas nunca dei atenção. Aí conversa vai, conversa vem, ficamos amigos. Foi para a zona friends", recordou.

"[...] Um dia ele respondeu um treco meu no Instagram e falei: 'O que você está fazendo?'. Aí ele não me respondeu, me deu o vácuo...", seguiu o relato. Depois eles voltaram a se falar e marcaram de sair. "Era meia-noite, estava um frio do capeta. Fomos tomar um açaí. Nos beijamos e nunca mais desgarramos", completou.

