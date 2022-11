Ex-BBB Natália Deodato conta como conheceu novo namorado: "vácuo"

A ex-BBB Natália Deodato começou a namorar o ex-jogador de futebol Breno Tótoli recentemente

11/11/2022

A ex-BBB Natália Deodato contou como conheceu o atual namorado, o ex-jogador de futebol Breno Tótoli. Em suas redes sociais, ela respondeu algumas perguntas sobre o novo romance.

"Eu conheci ele tem muito tempo. Conheci ele pelo Instagram, desde 2020 a gente conversava. Ele ficava me mandando mensagem, mas nunca dei atenção. Aí conversa vai, convesa vem, ficamos amigos. Foi para a zona friends", contou sobre a nova amizade.

"Aí depois um dia ele pegou Covid, ficamos bem amiguinhos. Falei: 'Você quer remédio, vou levar algo para você'. Aí um dia ele respondeu um treco meu no Instagram e falei: 'O que você está fazendo?'. Aí ele não me respondeu, me deu o vácuo. Falei: 'nossa, não precisava ter me dado vácuo. Era só falar que não queria sair comigo'", disse, sentida.

Depois disso, a dupla voltou a se falar e o grude dos dois foi iniciado."Era meia-noite, estava um frio do capeta. Fomos tomar um açaí. Nos beijamos e nunca mais desgarramos", contou.

Deodato afirmou que não queria esconder o relacionamento do público, mas que estava indo com calma. "Sou um livro aberto, vocês que são meio devagar para compreenderem as coisas. A gente é muito reservado e eu não queria que ele tivesse o peso do pós-reality", comentou.

Para finalizar, ela ainda falou sobre o affair que teve com o ex-brother Eliezer dentro da casa, que atualmente namora Viih Tube e espera Lua, filha do casal. "As pessoas acham que porque você beijou uma pessoa dentro do reality você tem que casar com ela, ter filho. Não é. O reality é tudo estratégico, lá dentro é jogo. A gente usa os artifícios que temos e ponto. Aqui fora minha vida é outra", afirmou.

Confira o story de Natália Deodato: