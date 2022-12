De top e saia micro, Bianca Andrade exibe corpaço iluminado com ousadia: ''Gata''

Influenciadora Bianca Andrade surpreendeu com mais um look ousado para curtir o segundo dia da 'Farofa da Gkay'

A influenciadora Bianca Andrade (28) surpreendeu com mais um look arrasador na Farofa da Gkay. Para o segundo dia, nesta terça-feira, 06, a empresária elegeu um conjuntinho ousado e deu o que falar.

Nos registros publicados em sua rede social, Boca Rosa mostrou que escolheu um top decotado e uma saia curtinha para se jogar na festa que é assunto do momento.

Com as curvas à mostra, a famosa deu um show de beleza ao ostentar seu corpaço desenhado e bem iluminado. "Bem menininha pro dia 2", disse ela ao fazer carão com uma maquiagem cheia de brilhos e uma bota branca nos pés.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a ex-BBB de muitos elogios. "Toda gata". escreveu Maisa Silva (20). "Que espetáculo", exclamaram outros.

No primeiro dia do evento, Bianca Andrade chocou ao aparecer com um look cheio de ousadia. De calcinha e amarrações pelo corpo, a famosa roubou a cena com o estilo cheio de atitude.

Bianca Andrade nega cirurgias e rebate críticas ao seu corpo

A influencer Bianca Andrade usou as redes sociais no domingo, 04, para desmentir alguns rumores e rebater comentários sobre seu corpo. Após críticas à sua barriga depois de ter postado um vídeo em seu perfil no Instagram, a empresária negou que tenha passado por cirurgia e explicou a mudança em seu abdômen se trata de uma diástase abdominal, uma consequência da gravidez de Cris, de um aninho, fruto do relacionamento com o youtuber Fred (33), do Desimpedidos, que é normal em grande parte das mulheres.

"Sempre que a gente tem a oportunidade de lembrar as pessoas que a gente precisa ter empatia, respeito e tratar os outros como gostaria de ser tratado, é importante lembrar. Principalmente em um caso como o meu, que não acontece só comigo, mas também com outras mães", começou falando.