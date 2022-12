Só de calcinha, Bianca Andrade ousa em look para Farofa da GKay: ''Exalando beleza''

Influenciadora Bianca Andrade surpreende a web ao apostar em produção ousadíssima com cintos para o primeiro dia de Farofa da GKay

A influenciadora digital Bianca Andrade (28) deu o que falar com sua produção para o primeiro dia de festa da Farofa da GKay!

Na noite de segunda-feira, 05, a ex-BBB roubou a cena ao compartilhar fotos de seu look ousado para o evento de aniversário de Géssica Kayane (30), no Ceará.

Para a ocasião, a empresária customizou o abadá da festa em um top decotado com amarração. Só de calcinha de biquíni lilás, a famosa deixou à mostra seu corpaço escultural ao apostar em um tipo de body fetichista com cintos e fivelas.

"Dessa vez a mãe veio ousada pra Farofa. provado, @gessicakayane?", escreveu Bianca na legenda da postagem.

"O melhor look", elogiou Viih Tube nos comentários. "Socorrooooooo", babou Fernanda Paes Leme. "Gataa", disse Maisa Silva. "Deusa demais", exaltou Ivy Moraes. "A mulher tá exalando beleza, um look suuuuper criativo, que eu achei lindo (ok quem não gostou, beleza, questão de estilo, mas não dá pra negar que ela entregou pra caramba). E gente vindo única e exclusivamente pra fazer comentário negativo sobre o corpo dela e que a p** da gata marcou num biquíni! Pelo amor, gente", disparou uma seguidora, rebatendo as mensagens criticando a aparência e o visual de Bianca.

Confira o look ousado de Bianca Andrade para a Farofa da GKay:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Bianca Andrade nega cirurgias e rebate críticas ao seu corpo

A influencer Bianca Andrade usou as redes sociais no domingo, 04, para desmentir alguns rumores e rebater comentários sobre seu corpo. Após críticas à sua barriga depois de ter postado um vídeo em seu perfil no Instagram, a empresária negou que tenha passado por cirurgia e explicou a mudança em seu abdômen se trata de uma diástase abdominal, uma consequência da gravidez de Cris, de um aninho, fruto do relacionamento com o youtuber Fred (33), do Desimpedidos, que é normal em grande parte das mulheres.

"Sempre que a gente tem a oportunidade de lembrar as pessoas que a gente precisa ter empatia, respeito e tratar os outros como gostaria de ser tratado, é importante lembrar. Principalmente em um caso como o meu, que não acontece só comigo, mas também com outras mães", começou falando.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!