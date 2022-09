De top, Camila Queiroz exibe shape sarado e deixa Klebber Toledo babando: ''Só no tanquinho''

Atriz Camila Queiroz posta selfie em frente ao espelho exibindo barriga sarada e arranca elogios dos fãs e do marido, Klebber Toledo

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 11h16

A atriz Camila Queiroz (29) chamou atenção dos fãs e do marido, Klebber Toledo (36), ao publicar novas fotos nas redes sociais!

No sábado, 03, a artista, que viveu a modelo Angel em Verdades Secretas, compartilhou uma sequência de cliques em que aparece em frente ao espelho em um banheiro luxuoso. Usando calça jeans preta com cinto brilhante, a gata apostou em jaqueta da mesma cor.

A modelo ainda deixou a barriga trincada à mostra ao posar com a blusa branca para cima e fez caras e bocas ao aparecer sentada nas selfies com um sapato fechado com pingentes, chamados de jibbitz, recebendo enxurrada de elogios dos fãs.

"Coisas aleatórias", escreveu Camila Queiroz, em inglês, ao legendar a postagem.

Klebber, claro, não deixou de exaltar a beleza da amada: "Só no tanquinho. Cada dia mais gata", destacou o ator. "Lindeuza", disse Mariana Goldfarb. "A borsinhaa", reparou Maisa. "Abdômen mamis", "Mas que guria fabulosa", "Perfeita", "Maravilhosaaaa", "A pessoa nasce uma vez e rouba toda beleza do mundo", "Deusa, musa, perfeita", disseram ainda os internautas.

Recentemente, Camila se declarou ao comemorar 4 anos de casamento. "Semana passada comemoramos 4 anos de casados, 6 anos juntos. É tão bom ter você e poder caminhar ao seu lado, crescendo juntos, de mãos dadas. Amo tudo sobre nós, a forma como nos apoiamos, nos fortalecemos, as nossas brincadeiras, nossa familinha,seu perfume… Você é meu refúgio, minha casa, amor da minha vida. Feliz nós. Eu te amo", disse ela.

Confira os cliques de Camila Queiroz exibindo o corpão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Camila Queiroz treina com Mariana Goldfarb e Yanna Lavigne

Dona de curvas esculturais, Mariana Goldfarb (32) mostrou muita disposição ao surgir em boa companhia no treino! A esposa do ator Cauã Reymond (42) compartilhou um vídeo dos exercícios pesados ao lado das amigas Camila Queiroz e Yanna Lavigne (32). Nas imagens, a influenciadora apareceu usando um top branco e um shortinho fitness rosa, ostentando a barrigada chapada e as pernas torneadas. No registro, com trilha sonora de Luísa Sonza, o trio aparece recebendo ajuda de personal trainer em série de atividades, e na sequência, se divertindo juntas dançando.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!