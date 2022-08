Com cliques românticos, Camila Queiroz se declara para Klebber Toledo: "Amor da minha vida"

A atriz Camila Queiroz compartilhou fotos românticas ao lado do marido e prestou uma linda declaração para ele nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 18h23

Camila Queiroz(29) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 31, para fazer uma declaração para o marido, Klebber Toledo (36).

A atriz compartilhou uma sequência de cliques românticos com o amado e aproveitou para comemorar duas datas especiais, já que recentemente eles completaram quatro anos de casados e seis anos de relacionamento.

"Semana passada comemoramos 4 anos de casados, 6 anos juntos. É tão bom ter você e poder caminhar ao seu lado, crescendo juntos, de mãos dadas. Amo tudo sobre nós, a forma como nos apoiamos, nos fortalecemos, as nossas brincadeiras, nossa familinha,seu perfume… Você é meu refúgio, minha casa, amor da minha vida. Feliz nós. Eu te amo", declarou a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, Klebber retribuiu a declaração da esposa e exaltou a parceria deles. "Você é a minha melhor companhia", escreveu o ator.

Confira os cliques românticos de Camila Queiroz e Klebber Toledo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Look brilhante

No último domingo, 28, Camila Queiroz deixou seus seguidores babando ao publicar fotos mostrando seu look elegante. A atriz esbanjou beleza com um look composto por um corpete preto e uma saia de brilhantes. Para completar o visual, a estrela ainda usou meias longas e saltos altos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!