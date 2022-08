Camila Queiroz esbanja elegância ao surgir em fotos com look brilhante

A atriz Camila Queiroz recebeu elogios dos seguidores ao posar para fotos com look elegante composto por saia curta e brilhante

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 19h24

Neste domingo, 28, Camila Queiroz (29) deixou seus seguidores babando ao publicar fotos mostrando seu look elegante no Instagram.

A atriz esbanjou beleza com um look composto por um corpete preto e uma saia de brilhantes. Para completar o visual, a estrela da série “De Volta Aos 15” ainda usava meias longas e saltos altos.

Além de seu marido Klebber Toledo (36), Camila apareceu ao lado da cantora Clarissa (22) e do ator Bruno Montaleone (26) no luxuoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Nos comentários, os fãs da atriz rasgaram elogios para a colega de Maisa Silva (20) na série da Netflix. “Linda demais”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Você é perfeita”.

