De top apertado, Simaria ostenta decote saltando e chama a atenção com volume

Cantora Simaria ostenta decote "sufocado" em top mega justo e rouba a cena; veja

A cantora Simaria Mendes (40) impressionou com mais um look do dia cheio de atitude. Nesta quarta-feira, 03, a famosa publicou fotos nos stories de sua rede social, exibindo sua roupa para sair e chamou a atenção com mais um combinação bem decotada.

Nos registros, a artista apareceu deslumbrante e cheia de estilo ao apostar em uma espécie de top branco bem apertado. Com o decote saltando, a irmã de Simone Mendes (38) não passou despercebida com suas curvas esculturais.

"Bom dia", desejou ao aparecer em um carro. Simaria ainda publicou um vídeo mostrando o look todo no espelho. Estilosa, ela apostou em uma calça bege e rasteirinhas, além de uma bolsa de grife.

Ainda nos últimos, a cantora roubou a cena ao compartilhar selfies colocando seu decote para jogo e usando bastante maquiagem.

Acostumada a publicar cliques ousados, com seus looks bem decotados, a famosa garantiu não se importar com as críticas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela refletiu sobre sua sensualidade e apontou machismo em alguns comentários. "Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita", iniciou.

Veja o look de Simaria:

Simone abre o jogo sobre relação com Simaria e esclarece polêmica

Nos últimos dias, a cantora Simone Mendes (38) foi uma das convidadas da festa de um ano de Yarin, filha de Fabíola Gadelha. Durante o evento, a musa do sertanejo foi entrevistada pela jornalista Jan Rios, do A Tarde é Sua, e esclareceu algumas polêmicas em que esteve envolvida. Dentre elas, a atual relação com a irmã e ex-dupla de Simaria.

Vale lembrar que, o nome das irmãs repercutiu na mídia em agosto de 2022 após a dupla anunciar o fim da parceria em um comunicado publicado nas redes sociais. Com isso, algumas polêmicas, tem deixando os fãs curiosos para saber como está a relação entre elas atualmente.

“A minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. É aquela coisa: Mexe comigo, mas não mexe com ela”, iniciou Simone, afirmando que independente da situação o amor entre elas continua o mesmo.

Na sequência, a mãe de Zaya e Henry, comentou que está de braços abertos para irmã para o que ela precisar.“Eu sempre estarei aqui, para o que ela precisar. A minha vida é dela, assim como a minha casa e a minha família. Ela é o maior amor da minha vida”, concluiu a a esposa do empresário Kaká Diniz.