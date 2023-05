Magérrima! Simone surge com cinturinha marcada e transparência em show: "Perfeita"

Simone surge com cinturinha marcada e exibe corpo sequinho em show; veja

Sempre deslumbrante, a cantora sertaneja Simone impressionou os fãs ao mostrar o look poderoso que escolheu para subir ao palco neste domingo (30). Estourada com o hit Erro Gostoso, ela posou minutos antes de uma nova apresentação.

Para o show, a musa apareceu com macacão vermelho com transparência coladíssimo ao corpo. Com as mãos na cintura, ela mostrou que está mais sequinha após mudar hábitos alimentares e investir pesado em uma rotina de exercícios regrada.

"Pronta pro meu show aqui em Belém, e querendo saber… você aí já ouviu Erro Gostoso hoje?", disse ela que está estourada em todo o Brasil e acaba de emplacar seu primeiro hit da carreira solo após o fim da dupla com a irmã, Simaria.

Nos comentários, Simone foi exaltada pelos seguidores que deixaram muitas mensagens carinhosas. "A sertaneja mais amada do Brasil", comentou um. "Que mulher espetacular", disse outro. "Tá sequinha einh? Conta o segredo! Lindíssima", escreveu outro seguidor.

Revelações sobre a irmã

Recentemente, a cantora Simone Mendes (38) foi uma das convidadas da festa de um ano de Yarin, filha de Fabíola Gadelha. Durante o evento, a musa do sertanejo foi entrevistada pela jornalista Jan Rios, do A Tarde é Sua, e esclareceu algumas polêmicas em que esteve envolvida. Dentre elas, a atual relação com a irmã e ex-dupla de Simaria (40).

“A minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. É aquela coisa: Mexe comigo, mas não mexe com ela”, iniciou Simone, afirmando que independente da situação o amor entre elas continua o mesmo.

Simaria faz desabafo enigmático e fãs apontam indireta: "Não era feliz!"

Simaria publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais que deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha. “Quanto mais eu evoluo, mais peço perdão a mim mesmo, por todas às vezes que fui tóxico comigo, permanecendo onde eu não era feliz por medo de ir embora e magoar alguém”, escreveu Simaria.