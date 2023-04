De maiô recortado, Thais Fersoza esbanja boa forma em dia de praia: "Maravilhosa!"

De maiô recortado, a esposa de Michel Teló, Thais Fersoza curte dia ensolarado na companhia da família e ostenta boa forma

Uau! Na tarde da última sexta-feira, 21, a atriz Thais Fersoza (38) recebeu uma enxurrada de elogios ao compartilhar no feed de seu Instagram, uma sequência de cliques curtindo o dia ensolarado de feriado ao lado de sua família em uma praia paradisíaca.

Nas imagens, a musa aparece com um maiô verde recortado, curtindo o dia de sol na companhia dos dois filhos, Melinda (6) e Teodoro, de 5 anos, e ao lado do marido, o cantor sertanejo Michel Teló (42).

“Pra onde tenha Sol... curtindo feriado de um jeitinho diferente por aqui…”, escreveu Thais Fersoza na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores da estrela não economizaram elogios e enalteceram a beleza da morena: “Maravilhosa", derreteu-se uma das admiradoras. "Os looks da Thaís são os melhores", escreveu outra. "Lindosss aproveitem", elogiou uma terceira.

Vale ressaltar que recentemente Thais Fersoza foi às compras com os filhos em um supermercado no Rio de Janeiro, e se divertiu ao receber ajuda dos pequenos para realizar a compra.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAIS FERSOZA:

Com bolo diferentão, Thais Fersoza comemora aniversário ao lado da família

Thais Fersoza usou as redes sociais para mostrar aos seguidores como comemorou seu aniversário. A atriz mostrou vários momentos do seu dia, entre eles, um mergulho na piscina com o maridão, almoço ao lado de alguns familiares, e muita bagunça com os filhos.

"Obrigada Deus! 13/04/2023 - 39 anos de muita gratidão!!!! Queria compartilhar com vocês um pouquinho dos muitos momentos especiais que vivi ontem! E agradecer cada homenagem, demonstração de carinho e orações!", disse a artista ao compartilhar os registros.