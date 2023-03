Eles cresceram! Thais Fersoza vai às compras com os herdeiros e encanta: “Lindos!”

Em dia de passeio no mercado, Thais Fersoza faz a festa com os filhos ao comprar ingredientes para fazer receita especial

Na tarde da última quarta-feira (22), Thais Fersoza (38) foi às compras com os filhos, Melinda (6) e Teodoro, de 5 anos, em um supermercado no Rio de Janeiro.

Ao lado dos herdeiros, fruto do relacionamento com o cantor Michel Teló (42), a mamãe coruja se divertiu ao receber ajuda dos pequenos para realizar a compra dos ingredientes de um bolo de coco, que as crianças tanto queriam.

Para a ocasião, a beldade usou um vestido longo na cor preta, enquanto a filha usou uma saia estampada com uma blusa branca. Já o pequeno Teodoro surgiu com uma camiseta branca e uma calça confortável da mesma cor.

Em suas redes sociais, Thais compartilhou o vídeo do momento com a seguinte legenda: “Hoje deu certo! Desde a semana passada estávamos combinando essa ida ao mercado! Eu amo ir com eles.. e eles amam esse “passeio”! Sempre que vamos deixo eles escolherem 3 coisas pra levar! Hoje ela quis yogurt de berry, acerola e queijo parmesão! E os pedidos dele, yogurt de morango, ameixa e pinha!”, começou.

Na sequência completou: “E claro, o objetivo maior! A ansiedade dele, que inclusive fez a lista (ele mesmo que escreveu!) Era pra comprar os ingredientes que faltavam pra gente fazer o bolinho de coco! Aquele gelado que enrolo no alumínio sabe? Já deu água na boca! Vocês gostam desse bolinho?”.

A postagem foi um sucesso e rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários apaixonados dos seguidores: "Amo a simplicidade dessa família", escreveu uma internauta."São uns fofinhos lindo", comentou outra. "Família lindaaa!", se derreteu mais uma fã.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAIS FERSOZA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza explica por que não exibe a família de Michel Teló na internet

Sempre discreta em relação a vida pessoal, Thais Fersoza foi questionada por seus seguidores sobre a exposição da família do marido, Michel Teló."Por que quando está com a família do Teló não gosta de mostrá-los? Mais com amigos, sim?", perguntou um internauta na caixa de perguntas.

A atriz, então, rebateu: "Não gosto? Respeito! Se nem o Michel mostra, porque eu mostraria? Você já viu o Michel postando [fotos com] eles sempre que estão juntos? Então, a gente respeita a privacidade deles", iniciou.

"Quando é natural que apareçam, aparecem. Só não forçamos a situação, sabe? Em respeito a eles mesmos. Já percebeu que meus pais também quase não aparecem? Mas isso ninguém fala, né? É simples como respeitar a vontade de cada um", completou.