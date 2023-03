Thais Fersoza explica por que não exibe a família de Michel Teló nas suas redes sociais

Thais Fersoza respondeu a pergunta de seus seguidores em suas redes sociais e explicou o motivo

Thais Fersoza (38) foi questionada por seus seguidores sobre a exposição da família do marido, Michel Teló (42). Um seguidor quis saber por que ela não exibe os parentes do cantor nas redes sociais.

"Por que quando está com a família do Teló não gosta de mostrá-los? Mais com amigos, sim?", perguntou um internauta na caixa de perguntas.

A atriz, então, rebateu: "Não gosto? Respeito! Se nem o Michel mostra, porque eu mostraria? Você já viu o Michel postando [fotos com] eles sempre que estão juntos? Então, a gente respeita a privacidade deles", iniciou.

"Quando é natural que apareçam, aparecem. Só não forçamos a situação, sabe? Em respeito a eles mesmos. Já percebeu que meus pais também quase não aparecem? Mas isso ninguém fala, né? É simples como respeitar a vontade de cada um", completou.

"Às vezes a pessoa é tímida, às vezes não é, mas também não quer aparecer. Super normal".

Thais Fersoza se emocionou com Michel Teló e o filho, Teodoro, juntos no palco

Fersoza relembrou o marido e o filho cantando juntos um clássico do sertanejo e se desmanchou em elogios ao pequeno.

"E como ele ama estar ali! Desejo que seu dia seja tão feliz quanto o meu revendo (já perdi as contas de quantas vezes assisti esse vídeo!) e relembrando esse momento lindo. O abraço e o olhar dele pro Michel no fim do vídeo me dá vontade de chorar de emoção toda vez", revelou a atriz.

"Pra começar a semana com uma dose extra de fofura: tal pai, tal filho. E o coração da mãe: cheinho de orgulho e admiração! Meu coração salta de alegria nem sei explicar.. a carinha dele pro papai.. o olhar de emoção de estar ali.. o comprometimento dele.. ele queria muito! E queria muito fazer certinho.. e foi lindo demais! Gostoso de ver a evolução a cada subida no palco!", completou a apresentadora.