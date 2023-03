Michel Teló e o filho juntos no palco deixam Thais Fersoza emocionada

Thais Fersoza relembrou momento especial de pai e herdeiro cantando clássico do sertanejo em suas redes sociais

Thais Fersoza (38) compartilhou nesta segunda-feira, 6, em suas redes sociais, um momento cheio de fofura entre pai e filho, quando o cantor Michel Teló (42) dividiu seu microfone com o pequeno Teodoro, de 5 anos.

"Pra começar a semana com uma dose extra de fofura: tal pai, tal filho. E o coração da mãe: cheinho de orgulho e admiração! Meu coração salta de alegria, nem sei explicar.. a carinha dele pro papai.. o olhar de emoção de estar ali.. o comprometimento dele.. ele queria muito! E queria muito fazer certinho.. e foi lindo demais! Gostoso de ver a evolução a cada subida no palco!", escreveu a apresentadora

"E como ele ama estar ali! Desejo que seu dia seja tão feliz quanto o meu revendo (já perdi as contas de quantas vezes assisti esse vídeo!) e relembrando esse momento lindo. O abraço e o olhar dele pro Michel no fim do vídeo me dá vontade de chorar de emoção toda vez", revelou a atriz.

Os seguidores da atriz também não seguraram a emoção e se derreteram com o momento pai e filho, além de notarem uma grande semelhança entre Michel e Teodoro. “Todo galãzinho ao lado do papai…” comentou uma seguidora, “Coisa linda!!!!! Não tem como não se emocionar com esse vídeo tão fofo, cheio de amor!”, escreveu outra, "Está no DNA!", disse uma seguidora.

Em seguida, foi a vez de Teló descrever nas redes a emoção de dividir o microfone com o pequeno, que foi ovacionado pelo público.

"Sério… Eu amo cada pedaço desse vídeo. Teodoro pediu pra subir no palco… Perguntei que música ele queria cantar, ele cantarolou a introdução. Achamos o tom, e saímos cantando. Ele pediu para eu cantar com ele. A galera começou… E ele emendou."

"A gente vai estar sempre aqui, te incentivando e apoiando pro que você quiser! Agradecer todo o carinho que a galera teve com ele. Isso faz toda a diferença…", finalizou o cantor.

