Thais Fersoza e Michel Teló aproveitam dia ensolarado para passeio com os filhos

Thais Fersoza e o cantor compartilharam as fotos em suas redes sociais do dia junto com os filhos, Melinda e Teodoro

Aproveitando esse dia ensolarado, Michel Teló (42) e Thais Fersoza (38) escolheram passeios diferentes para fazerem com os pequenos neste domingo, 5. Aproveitando o show do cantor em Bom Jardim, município do Rio de Janeiro, a família aproveitou o dia em uma fazenda nas proximidades.

Entre os passeios escolhidos pelo casal teve quadriciclo e passeio a cavalo. E todos na companhia dos filhos Melinda (6) e Teodoro (5).

"Sobre um dia muito especial e cheio de aventuras!!! Como eu AMO estar com vocês... Como esses momentos me fazem feliz. Que delícia ver a curiosidade de vocês e os aprendizados! Vamos juntos meus amores! Sempre pra sempre!", escreveu Fersoza.

Nos comentários da publicação, os fãs do casal encheram de elogios e carinho: “Esses momentos em família são a melhor parte da vida, lindos!!” escreveu uma seguidora, “Como as crianças estão grandes, cada dia mais parecidas" comentou outra fã, “Quantos momentos incríveis, aproveitem o domingo”, desejou uma terceira.

Thais Fersoza comenta sobre mudança para o Rio

A apresentadora Thais Fersoza bateu um papo com os seguidores e respondeu algumas dúvidas e curiosidades sobre mudança definitiva com a família para o Rio de Janeiro.

Nos stories de seu Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e comentou sobre deixar São Paulo ao lado do marido, Michel Teló, e dos filhos, por uma temporada.O sertanejo cumpriu sua agenda de compromissos no Rio com o fim do The Voice Brasil, em dezembro de 2022.

"Você não acha que morando no Rio, a lógica do Michel ficou ruim? Ele não vai ficar mais longe de vocês?", perguntou uma internauta.

"Esse sempre foi meu receio de mudar para o Rio. Por isso eu nunca quis. Mas Michel sempre quis muito morar aqui e me 'convenceu' de que não seria tão complicado quanto eu achava, que tudo era uma questão mesmo de programação e de querer. Então, vamos que vamos! Até então, estamos super felizes com a decisão", explicou Thais na postagem.