Com bolo diferentão, Thais Fersoza comemora aniversário ao lado da família: "Momentos especiais"

A atriz Thais Fersoza comemorou o aniversário de 39 anos ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e dos filhos, Melinda e Teodoro

Thais Fersoza (39) usou as redes sociais para mostrar aos seguidores como comemorou seu aniversário. Ela completou 39 anos de vida nesta última quinta-feira, 14, e aproveitou o dia ao lado da sua família.

No vídeo publicado no Instagram, a atriz mostrou vários momentos do seu dia, entre eles, um mergulho na piscina com o maridão, o cantor Michel Teló (41), almoço ao lado de alguns familiares, e muita bagunça com os filhos, Melinda (6) e Teodoro (5).

Ao compartilhar os registros, Fersoza fez um agradecimento. "Obrigada Deus! 13/04/2023 - 39 anos de muita gratidão!!!! Queria compartilhar com vocês um pouquinho dos muitos momentos especiais que vivi ontem! E agradecer cada homenagem, demonstração de carinho e orações!", disse a artista.

Em seguida, ela também falou sobre a chegada do novo ciclo. "Ainda tenho muitos sonhos pra realizar, muitas coisas pra conquistar, melhorar... mas posso afirmar que tenho muito orgulho da minha trajetória até aqui… tudo que aprendi, conquistei, melhorei… e é só o começo! Tenho certeza que esse ano será ainda mais especial!!!!", acrescentou.

Por fim, Thais falou sobre seu bolo diferentão. Nas imagens, a aparece ao lado do marido e dos filhos soprando as velinhas em um bolo feito com vários pastéis. "Ps.: SIIIIIM! Eu tive um bolo de pastel! Hahahahaha", finalizou a postagem.

Confira o vídeo da comemoração de aniversário de Thais Fersoza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Homenagem do marido

Michel Teló fez questão de comemorar o aniversário de Thais Fersoza nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o sertanejo publicou uma linda declaração para a mulher, ressaltando o orgulho que sente dela e declarando que a esposa é "seu amor sem fim".

"Hoje o dia é dela!!!! O meu amor sem fim! Sabe isso que você desejou no fundo da sua alma? Eu te desejo infinitas vezes mais! Eu não consigo ser feliz sem você. Que a sua vida seja plena de todas as coisas boas desse mundo! Deus te abençoe e te proteja sempre!!!!! Tenho muito orgulho da mulher que você é! Que alegria celebrar mais um aniversário ao seu lado! Não é nada pra quem vai passar a vida interira juntos. Te amo infinito @tatafersoza Felicidade, sabedoria e paz!!!!", escreveu o cantor.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!