De maiô, Leticia Sabatella exibe o resultado de lipoaspiração: 'Mulher linda'

Leticia Sabatella surge magérrima ao exibir seu corpo em fotos de maiô após passar por lipoaspiração

A atriz Leticia Sabatella (52) ostentou toda a sua beleza ao aparecer apenas de maiô e chapéu de palha durante um dia na praia. Em viagem com os amigos para uma praia em Natal, no Grande do Norte, a estrela exibiu o resultado da lipoaspiração que realizou recentemente.

A musa surgiu magérrima ao usar um maiô de um ombro só e estampado, que deixou em evidência suas curvas impecáveis. Tanto que ela foi muito elogiada nas redes sociais. “Mulher linda”, disse um seguidor. “Que incrível”, declarou outro. “A mulher mais bonita do Brasil”, comentou mais um.

Na semana passada, Leticia Sabatella contou em entrevista na Revista CARAS que passou pela lipoaspiração para remover a gordura localizada no corpo. "Me rendi a alguns procedimentos com um grande amigo, que é o doutor Carlos Casagrande. Fiz, principalmente, estímulos de colágeno. Eu me rendi, mas nada de muitos preenchimentos, nada de deformar meu rosto, tudo para estimular o colágeno. E, recentemente, fiz uma lipoaspiração com ele e achei um procedimento muito bem feito", disse ela.

Ao ser questionada se ficou com medo, ela confirmou: "Fiquei! É bacana tomar cuidado, ter acompanhamento e fazer uma autoanálise para pensar: ‘Por que eu quero fazer isso?’. No meu caso, precisaria emagrecer muito para conseguir perder uma gordura localizada que estava me restringindo, até para personagens. Você vê aquela figura da matrona, mas eu queria ter possibilidades mais andrógenas, mais ágeis. Então, calculei bem e achei que era a hora de fazer a lipoaspiração. Não quero fazer de novo não, mas também não me arrependo de ter feito. Foi um rito de passagem bem intenso, que me colocou nessa vibe de me cuidar mais ainda".

Leticia Sabatella e o namoro com Daniel Dantas

Em outro momento, Letícia Sabatella (52) contou que ela e o namorado, o ator Daniel Dantas (68), decidiram viver em casas separadas para preservar a individualidade deles."Daniel está reformando o apartamento dele e é uma é uma liberdade que eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que somos pessoas independentes, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua história, tem a sua carreira, tem a sua vida própria", disse a artista.

Letícia completou dizendo que a decisão não afetou negativamente os dois, que permanecem vivendo o romance com muita profundidade e carinho. "E ao mesmo tempo a gente tem esse encontro que é de profundo amor, e esse respeito é muito bacana. Profunda amizade, posso dizer", contou.