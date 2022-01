De maiô branco, Daniela Albuquerque ostenta corpaço bronzeado em barco

Apresentadora Daniela Albuquerque chamou a atenção ao fazer fotos com look de banho branco

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 13h21

A apresentadora Daniela Albuquerque (39) roubou a cena na rede social com novas fotos em alto mar.

Nesta quinta-feira, 27, a jornalista publicou cliques curtindo seu barco com estilo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e chamou atenção com sua boa forma.

Usando um maiô branco, Daniela Albuquerque ostentou seu corpo escultural com elegância e esbanjou seu bronzeado.

"Curtindo meu bronze", falou ela na legenda ao aparecer fazendo pose. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios.

"Sereia mais linda", enalteceram a apresentadora da RedeTV!. "Lindíssima", admiraram outros a famosa.

Ainda nos últimos dias, Daniela Albuquerque arrancou suspiros ao apostar em um biquíni cavado. Também em seu barco, ela encantou ao aparecer com as filhas.

Veja as fotos de Daniela Albuquerque de maiô:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)