De macacão, Fernanda Souza surge arrasadora e revela perrengue com a peça: ''Muito xixi''

Apresentadora Fernanda Souza surge estilosa com macacão, mas revela problema da intimidade

A apresentadora Fernanda Souza (38) deu um show de beleza e estilo em novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 26, a famosa exibiu mais um de seus looks e chamou a atenção ao surgir deslumbrante com a peça.

Nos registros publicados pela artista, ela apareceu em vários ângulos, exibindo sua roupa e encantou os seguidores ao exibir sua escolha. Cheia de bom-humor, ela revelou perrengue que passa ao optar pelo modelo.

"Tentando enquadrar o macacão, minha cara, tudo ao mesmo tempo e falhando miseravelmente Lindinho, ne? Amo macacão! Só me dá preguiça porque faço muito xixi! Mas amo!", revelou ela sobre sua intimidade.

Nos comentários, as seguidoras concordaram com a famosa e admiraram o look. "O ponto é exatamente esse: amo macacão, mas quando penso em fazer xixi desisto", disseram. "Tá linda", elogiaram outros.

Fernanda Souza surge com a namorada no show do ex-marido, Thiaguinho

A atriz e apresentadora Fernanda Souza encantou seus seguidores na noite deste domingo, 2, ao compartilhar um momento de diversão com a namorada,Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show Tardezinha, que é do seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, e aconteceu no sábado, 1º.

Nos stories do Instagram, elas apareceram curtindo, cantando e pulando enquanto curtiam o show de Thiaguinho. Sorridentes, as duas mostraram sintonia no momento de alegria. “Obrigada por nos proporcionar seis horas de pura alegria... Te amamos sem fim!”, disse ela na imagem.

Vale lembrar que Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril de 2022, quando mostrou uma foto das duas juntas nas redes sociais e encantou seus fãs ao viver um romance com outra mulher. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós... Amor é amor”, afirmou na época. Veja o momento aqui.